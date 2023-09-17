「2025世界壯年運動會」中，輕艇激流項目定案在三星安農溪舉辦，全長350公尺的「安農溪輕艇激流標杆國際競賽場地工程」由中央及地方挹注2.4億元經費，卻因不符合河川管理辦法規定遭水利署駁回申請；宜蘭縣政府表示，讓所有規畫和期待落空相當可惜，希望成就台灣唯一的賽道，將持續努力跟中央溝通。

縣府教育處日前表示，數月前將賽道新建計畫送到一河局審查、補件等作業，若能通過，希望9月發包，期程400天，2025年前可完工；但上周卻收到水利署的駁回申請回函，指出經核不符河川管理辦法的相關規定，故駁回所請，如對此行政處分不服，依訴願法相關規定，可向經濟部提起訴願。

函文指出，此計畫裡申請的設施於斷面76.3至77處有水曜現象，其產生的渦流及沖刷，有影響河防安全之虞，不符河川法第32條第3項規定；另申請範圍位於現況深水槽及兩岸河川治理計畫線間之河川寬度1／3及所設人工渠道水深高於30公分等，不符河川法第50條、河川區域內申請設施休閒遊憩要點第3及第7點規定。

水利署說明，對於此行政處分如有不服，依訴願法相關規定，得於此函文到達之次日起30日內向經濟部提起訴願。對此，縣府水資處表示，目前提訴願無任何實際效益，更擔心施工期程來不及，故水資處執行部分告一個段落。

教育處表示，送審雖遭駁回，地方仍積極爭取中，持續與中央溝通，最終還是希望世壯運能在三星安農溪舉辦，藉以提升台灣的國際形象和知名度，另也向體育署回報，因時程緊迫，若署裡有需要修改部分，必配合中央規定辦理。至於中央已答應補助此工程經費，倘若這計畫未能依原訂規畫執行，該專款就會被取消。