新北市三鶯大橋將於9月底前全線通車，新北市交通局長鍾鳴時到場視察。（新北市交通局提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市政府斥資23億元改建三鶯大橋，從原本雙向兩線車道擴充為雙向四線車道，並將汽、機車分流，預計9月底前全線通車，新北市交通局長鍾鳴時今（17）前往視察，瞭解相關交通配套，指示將其標線、號誌周期都進行檢討調整，以利車流安全和順暢。

連接三峽與鶯歌區主要交通幹道的三鶯大橋，因橋體年限五十年歷史，後來拓建橋梁仍然以負荷現今交通需求，多處劣化受損，新北市工務局2018年動工改建，主橋今年1月完工通車，機車道、人行兼自行車道及銜接環河路匝道等工程也將於9月底前完工。

交通局交通管制工程科長林昭賢指出，三鶯大橋鶯歌端銜接環河路匝道路口轉彎的號誌周期將進行調整，避免下橋車流回堵至主線之外，三峽往三鶯大橋方向的國3南出車流易與復興路車流交織打結，交通局也將檢討間歇性截斷復興路車流，避免車流由隆恩街口回堵至國道出口。

交通局表示，由於三鶯新橋車流移動快且面對新動線，通車初期難免需要一段適應期，提醒行經三鶯大橋的用路人要減速慢行熟悉動線，遵守路口交通指揮保持淨空。