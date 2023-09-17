台南市今年登革熱已破7000例，台南市立安南醫院院長林聖哲認為疫情進入失控與翻轉的關鍵期，他以台南市2015年2萬多例確診的防治經驗，建議中央不該設立病例數標準，提早介入南部疫情。

台南市2015年創下台灣史上單年最多登革熱病例數，林聖哲即是當年的台南市衛生局長，當年台南市疫情一度遭專家預測超過5萬例，最後11月中降溫，控制在2萬多例，經歷疫情高峰到降溫的他，有對抗登革熱失控到翻轉的行政經驗。

林聖哲認為，台南市對抗登革熱的條件今非昔比，在防治設備、人員訓練與跨單位聯繫方面，都比當年更好，台南現況已拆除很多容易有孳生源的老舊房屋，更擁有檢驗病毒能力，比起當年還要將檢體送高雄確認，行政效率加快很多。

面對疫情沉寂8年再爆發，林聖哲認為，當年有經驗的地方衛生所防治人員，很多已調離單位。有別於2015年流行重症多的第2型登革熱，今年流行的是第1型，患者多屬輕症，住院少，醫院較不容易遭住院者癱瘓，但民眾也易輕忽疫情，疏忽清除孳生源的重要性。

林聖哲提到，2015年中央設定標準，台南市登革熱疫情需達1萬例、高雄達1000例的雙重條件下，才介入指揮疫情，以結果來看並沒有比較好，他認為台南今年正處於疫情翻轉或失控的關鍵期，接下來中秋節連假戶外烤肉與返鄉團聚恐有另一波感染，既然是法定傳染病，中央不該設定標準，應該更早介入指揮。

對於台南、高雄屢發生嚴重登革熱疫情，林聖哲解釋，埃及斑蚊幾乎只在北回歸線以南生存，南部縣市只有台南、高雄的鬧區人口較為稠密，地廣人稀的雲林、嘉義與屏東不易發生大流行。