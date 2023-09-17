宜蘭冬山河全國鐵人三項錦標賽17日進行第2天半程個人和接力賽程，北市大18歲新鮮人林立宇首度在鐵人三項協會舉辦的半程賽封王，而擁有百馬家族血統的16歲小將許晨荺更是連續包辦兩年4場女子半程冠軍。

半程鐵人賽距離長度是標準鐵人的一半，包含游泳750公尺、自由車20公里和路跑5公里，更是小鐵人晉升至標準鐵人前的測試關卡，也是台灣新生代潛優鐵人競逐的主要戰場，今年冬山河賽事除了做為國、高中甄試的成績之外，同時也是「2023年亞洲少年鐵人三項錦標賽」選拔賽，成為國內許多新生代鐵人想要爭取成為國手的重要賽事。

北市大大一新鮮人林立宇一掃自己過去參賽「老二」的命運，在今年5月台南賽半程冠軍藍文謙未參賽下，台南賽亞軍林立宇從自由車出轉換區就開始取得領先，他最大的對手、「最強高中生」雍苡脩在後頭苦追，雖然林立宇一開始跑步老毛病抽筋就出現，但他咬牙硬撐，最終以1小時05分29秒首度封王，雍苡脩僅以47秒屈居第2。

林立宇過去是桃園高中游泳隊，但從高一就轉往鐵人三項發展，對於爭取到冠軍他說：「就算死也要往前衝！一開始改練鐵人三項後就很有成就感，自己覺得蠻適合自由車和路跑，儘管過去經常抽筋，很怕對手雍苡脩會突然衝出來，這次好不容易領先，幸好有撐到最後。」

女子組部份，今年3月前才在台南奪下女子半程前二的好友兼閨蜜許晨荺、吳思慧兩位女將，以2分35秒差距再度包辦女子組前二，其中許晨荺更已經從去年梅花湖以來已經包辦協會舉辦的4站賽事女子半程鐵人賽冠軍（去年梅花湖、兩站台南和今年冬山河），儼然是新生代國內女子鐵人好手接班者。