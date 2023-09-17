韓國國家報勳部表示，台灣國史館8月發現一份紀錄多名韓國抗日運動者詳細資料的文件；另一份不久前發現的文件則彙整了韓國臨時政府向中華民國國民政府請求提供糧食的公文。

韓聯社報導，台灣國史館8月發現一份中華民國國民政府總統府軍事委員會在1940至1950年代編寫的「人事登記卷」文件，文件中包含安重根、安定根、申翼熙、洪震、池青天、趙素昂等6名韓國獨立運動者的個人檔案。

韓國國家報勳部說明，這份文件資料詳盡，包括申翼熙曾在日本早稻田大學就讀，曾擔任臨時政府內務、法務總長，解放後擔任國會議長等經歷；且當時國民政府在安重根殉國35年後的1945年8月21日仍製作他的資料卡，可以推測國民政府當時對安重根起義的評價。

安重根的胞弟安定根在1940年代的活動雖幾乎未留下紀錄，但文件翻拍照片可看到當時政府對其評價，稱安定根「於（韓國）國內有相當號召力，曾任臨時政府要職，安與英、美政府可發生聯繫，將來英美可能予以支持」，將安定根視為結交關係的重要對象。

韓國圓光大學韓中關係研究院指出，這份文件證明國民政府曾對韓國重要人士製作調查報告，且這類關於韓國獨立運動者的人事記錄卡相當罕見，「發現這份史料具有重大意義」。

此外，報勳部也公開一份日前發現的「韓國臨時政府糧食部案件」文件，這份文件彙集韓國臨時政府旗下組織在1941至1944年間向中華民國國民政府行政院發送請求提供糧食的公文，收錄韓國光復軍等團體旗下隊員姓名、性別、年齡、住址等資訊。

其中名為「韓國光復軍第一支隊官兵隊員眷屬請購評價花名冊」的文件中記錄了87名支隊隊員名單，報勳部指出，這87人中有40多人目前未被列為獨立有功人員，且包含許多女性，不僅有助進行尋找、補償有功者工作，也對至今缺乏證據的海外女性獨立運動者撫卹工作帶來極大幫助。