活動代言人三鐵賽事好手姚黛瑋(右)率先出發。(澎管處提供)

為打造友善、安全、永續的自行車騎乘文化與環境，發展具樂活、悠遊、挑戰、獨特且在地化的自行車深度旅遊路線與活動，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處(以下簡稱澎管處)，於17日上午7點在澎湖遊客中心熱烈展開「2023澎湖跳島101K自行車活動 (101 Hopping Bike) 」，共吸引全台785位車友參加，以自行車代步盡覽澎湖各處秘境，大啖尚青海鮮並造訪全世界最美海灣。

本次活動由澎管處許宗民處長主持，並在出席嘉賓行政院南部聯合服務中心陳慧玲副執行長、澎湖縣政府蔡淇賢秘書長、澎湖縣議會許國政議員、台灣澎湖地方檢察署陳佳秀檢察長等共同舉槍鳴笛啟動下分批出發。賽事規劃有「挑戰組101K」以及「休閒組22K」，賽道行經嵵裡沙灘、北寮奎壁山、跨海大橋及漁翁島燈塔等知名景點，結合車道周邊豐富超凡的在地人文與自然景致，車友還能於車道上享用當地名產黑糖糕和澎湖鹹餅等特色小吃，讓參賽者不僅挑戰自我，亦可欣賞澎湖最負盛名之風景與文化。

深受台灣、國際車友喜愛的「澎湖跳島101K自行車(101 Hopping Bike)報名非常踴躍，101K有571位及22K有214位，共785位車友報名參加，除有澎湖鄉親攜家帶眷外，台灣本島有563位車友共襄盛舉，顯示離島自行車觀光人氣火熱持續不減。今年度參加車友人數又突破新高，其中還包含來自馬來西亞3位、菲律賓與日本各1位的車友一同參與，可見來澎湖騎車的魅力享譽國際令人無法擋！

受邀出席的活動代言人三鐵賽事好手姚黛瑋也揪了一群熱愛騎自行車運動的好友來騎遊澎湖，她興奮地說來澎湖騎自行車沿途可以伴隨超美的海岸線風景，又能穿梭進古色古香的閩式聚落，一不小心就遇見世界級的柱狀玄武岩美景，澎湖自行車旅遊處處充滿驚喜，是一趟非常令人難忘的自行車之旅！

今年除了經典的賽事活動外，同時亦推出獨具特色的「自行車跳島續攤遊」，也就是活動18日讓車友帶著喜愛的自行車搭船到澎湖離島「跳島」騎乘，行程包含東吉嶼、七美嶼、東西嶼坪、鐵砧嶼、頭巾嶼等，細細欣賞澎湖獨特的離島風情，享受一場澎湖獨有的自行車觀光旅程。

澎管處許宗民處長表示，澎湖不只有美麗的海洋資源，更有獨特的海島風情，透過騎乘自行車探索澎湖的地景特色、海岸之美、歷史建築與人文風情，最能享受慢遊澎湖的魅力。為提升澎湖自行車友善旅遊環境，自111年起分別完成鎖港、五德兩處自行車休憩站，讓車友有更多補水與休憩的服務設施可以使用，更是拍照打卡的超夯新景點。

澎管處除了展臂歡迎全國車友跨海澎湖體驗自行車漫遊騎旅，沉浸菊島旖旎風光外，接續還有辦理「奇岩季-地質主題遊程」、「澎湖林投牽罟趣」、「傳統捕魚方式-擼魚栽」等多項在地體驗系列活動，及11月5日開跑「2023菊島澎湖跨海馬拉松賽事」。希望能夠更進一步推廣澎湖秋冬旅遊特色及優質體驗遊程，歡迎有興趣的跑友及民眾，一起來體會澎湖不一樣的秋冬風情！