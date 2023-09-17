中國國防部長李尚福已經消失於公眾視野兩個多星期，他不明原因的缺席引發了有關他命運的諸多猜測。外媒引述分析人士表示，李尚福突然從公眾場合消失是近期一系列高層官員突然被清洗之後所發生的，這反映出中國國家主席習近平正在加強對中共解放軍的控制。

《美國之音》引述淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑指出，習近平可能希望通過突然更換像李尚福這樣的高級官員，在軍隊內部建立高度服從。今年3月就任中國國防部長的李尚福，最後一次公開露面是在8月29日。

《華盛頓郵報》（Washington Post）引述2名未透露姓名的美國官員的話說，李尚福因腐敗案接受調查，並可能被免職。《路透》則稱，這次調查與軍備採購有關，但未具體說明案件涉及的裝備類型。

北京方面一直避免回答與李尚福下落有關的問題。中國外交部發言人毛寧在有關李尚福的問題答覆說，「我不瞭解你提到的情況」。

專家表示，雖然中共高層官員受到調查和被指控腐敗的情況並非沒有前例，但李尚福的案件是在中國人民解放軍火箭軍領導層重新調整以及7月份中國前外交部長秦剛突然被免職之後發生的，這表明中國共產黨內部可能正在進行一場大規模的反腐敗運動。

華盛頓智庫戰略與國際研究中心研究員賀博然（Brian Hart）對《美國之音》表示，看來北京正在進行一輪重大反腐敗運動。李尚福的失蹤和對解放軍火箭軍高級指揮官的清洗皆表明，腐敗仍然是習近平未能完全根除的問題。

賀博然說：「李尚福是通過中央軍委的裝備發展部晉升的，而該部一直是腐敗的主要中心。」「值得注意的是，現任中央軍委副主席張又俠在李尚福之前也領導過裝備發展部。」

一些觀察家認為，習近平對高級官員的突然清洗也可能損害中國的國際信譽，並降低其他國家對北京的信心。由於國防部長和外交部長都是需要面對公眾的官員，專家們表示，中共未經解釋就將秦剛免職和李尚福的消失，將損害中國治理模式的可信度。

新加坡李光耀公共政策學院副教授吳木鑾（Alfred Wu）受訪時表示，「最近的事態發展損害了中國聲稱其治理體系更優越的說法。」當他們不斷突然撤換高級官員時，就很難對其他國家擁有說服力。

儘管中共最近對高級官員的清洗可能影響中國的國際形象，但大多數專家認為這對中國軍隊和共產黨的影響將有限。吳木鑾說：「我認為這些高級官員的免職不會對其他人產生任何寒蟬效應。」