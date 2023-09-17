盧廣仲（左二）參觀《他馬克老闆》裝置展，稱拍攝回憶都浮現了。（氧氣電影提供）

由人氣職場網路漫畫《我是馬克》改編的職人喜劇電影《他馬克老闆》，導演瞿友寧16日率領主演群盧廣仲、黃宣、蔡亘晏（爆花）、黃鐙輝、江齊、盛平、游小白、楊傑宇抵達IKEA台中店，不僅舉辦中部粉絲拍照會，與上百位粉絲相見歡，也為「《他馬克老闆》電影裝置展」揭開序幕。

展覽特別複製出電影辦公室一角，瞿友寧和工作夥伴費盡巧思佈置，暗藏許多驚喜彩蛋，像是拍戲時的死神生死簿、巨型釘書機、廣告會議室的金錢大掛鐘。同時展覽也暗藏瞿友寧創作生涯的諸多細節和彩蛋，像是當年拍攝《惡作劇之吻》的漫畫、《刻在你心底的名字》國際版音樂唱片、《花甲男孩轉大人》當年拿到東京電視節大獎的獎座等等，細節至少有365個。

今也發布全新幕後花絮「職場如戰場篇」，片中模擬「每次提案都像上戰場」的情境，劇組重資細膩打造模擬辦公室戰爭場面，電梯一打開就是戰爭現場，有逼真的壕溝、槍林彈雨，還有安排真實的爆破場面，讓演員猶如身歷其境，盧廣仲說：「我在開拍前就很期待戰爭的場景，真的到現場發現超認真的！」

今年也剛好是原著《我是馬克》開始連載的15周年紀念，電影劇組日前也開著印滿《我是馬克》漫畫的宣傳車進行環島一圈，舉辦10場「環島靠友特映會」，讓《馬克》的忠實粉絲們搶先一睹為快，10場放映，快速秒殺。