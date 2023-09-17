9005、9023公車路線行駛桃園往返台北，但因為尖峰時刻一位難求惹怨。桃園市交通局日前邀集新竹區監理所、客運業者協商，決議9023A將在清晨增班1班次，9005則研議調整發車站點。交通局也呼籲中央開放雙層巴士上國道、聘請外籍駕駛。

交通局公共運輸科科長黃心韻表示，8月28日至9月14期間，1999陳情信箱已有37案民眾反映9005、9023兩路線於上午尖峰時段班次不足導致無法上車。在社群也引起討論，其中中正藝文特區以後站位候車民眾反映要等至少1至2班車。為此9月初協調9005、9023各加開1班次。

另交通局日前邀集新竹區監理所、客運業者協商，9023A路線預計於上午6時20分至6時40分間再增開一班次，9005路線則研議調整發車站點 ，總計平日上午5時至8時30分，9005（A）行駛達25班次、9023（A）行駛達35班次。對於調整站點，黃心韻解釋，這波投訴初步分析應是大學生開學上課，搭車人潮變多，但大學生上課時間並不是每天都同時段，因此請客運業者幫忙注意，再來調整班次。

該次協商中，交通局也建議中央新闢以經國轉運站往返台北轉運站或圓山轉運站的國道客運路線，並規畫國道段以中正藝文特區或經國轉運站為起點，闢駛區間行駛路線，市區路段部分，交通局再研議闢駛中正藝文特區至經國轉運站，並加強桃園市區客運繞駛經國轉運站路線銜接轉乘。於尖峰時段調整桃園端桃園火車站至經國轉運站至經國轉運站行駛路線，並研議跳蛙式公車可行性。

交通局也喊出國道客運開放雙層巴士載客，主因是目前客運駕駛量能不足，請交通部研議開放國道客運以雙層巴士載客，提高載客量。此外9026路線也能透過租用遊覽車疏運民眾，桃園可協助媒合遊覽車業者營運。

駕駛員不足，交通局則建議相關補貼機制、改善駕駛員薪資待遇及工作條件等，或引進外籍大客車駕駛員加入服務，以因應國內少子化趨勢。

交通局局長張新福表示，行政院通勤月票已於7月1日正式上路，鼓勵民眾使用大眾運輸，希望減少私人運具使用；但國道客運運能不足，民眾上不了車的狀況持續發生，行政院通勤月票推動美意打折，民眾還是會改回使用私人運具，造成道路壅擠、行車事故增加。在此呼籲交通部公路局應提出有效方案，改善國道客運9005、9023運能不足問題，維護桃園市民通勤權益，讓更多民眾願意搭乘大眾運輸。