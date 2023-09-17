《全明星》隊員今為劉心語送上祝賀。（合名娛樂提供）

劉心語今出席新單曲發佈會。（合名娛樂提供）

劉心語因在市場幫爸媽賣魚，亮麗外型受封最正魚販，她去年因參加《全明星運動會4》知名度大開，不僅工作邀約變多，也陸續推出音樂作品，今（17日）舉辦最新單曲〈謎路〉發佈會，《全明星4》黃隊隊員敖犬、鄭靚歆、Zing、曾奕翔、林志宇，到場力挺，並為明天迎接31歲生日的她送上蛋糕提前慶生；提及生日願望，劉心語大方許願希望40歲時能嫁出去。

劉心語受訪時再次表達40歲結婚堅定立場，主因目前忙於工作，拍電影、創作、發單曲還打算出寫真集，完全沒有時間及心思好好談戀愛，「目前有5個追求者，現在不是很適合，我沒有辦法好好在一起」，不過她坦承目前身邊有5位男仕追求，對於其中一位比她大4歲的對象感覺不錯，且已跟對方表達「希望能等我到40歲」，男方也表達意願「我會等妳」，開出要對方等她9年的條件令現場所有人不可置信。

對於40歲才結婚，劉心語自有一番打算：「那時候應該還能生，我也不想花錢凍卵。」新歌〈謎路〉是以友人的經歷創作，而她也曾有迷惘的時刻，「我當初是因為新聞爆紅才入行，一入行就一直有很多是非，過程中非常迷網，也曾躲在棉被裡哭，不想讓家人朋友擔心」。錄《全明星4》時，她也曾邊吃飯糰邊哭，「突然覺得我在幹嘛？連飯都不能好好吃，為什麼人生會過得這麼辛苦、這麼累」，透露演藝工作不易。