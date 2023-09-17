台科大數位學習與教育研究所翁楊絲茜，今年暑假期間率17名學生志工前往非洲肯亞進行為期20天的「愛的方程式肯亞服務計畫」，帶領肯亞學生學習近年最熱門的AI工具進行翻譯及繪圖，提倡「台灣偏鄉國際化、肯亞教育數位化」的理念。

台科大今天舉行「愛的方程式肯亞成果分享會」暨「創新跨國服務共學課程」計畫發布會，由翁楊絲茜率領學生志工分享他們在暑期前往肯亞推動數位教學支援的成果與種種感動。翁楊絲茜也提出「創新跨國服務共學課程」，將串聯台灣偏鄉與肯亞學生進行線上共學，實現教育共好的核心理念。

「愛的方程式肯亞服務計畫」成員以台科大學生為大宗，其中2位同學來自清華大學、1位來自臺北健康護理大學。在過程中，志工們前往肯亞的基督國王女子國中與聖瑪麗男子高中輪班教授主題課程，內容包括聯合國永續發展目標(SDGs)愛之語共畫、社會情緒學習、資訊素養及AI繪本等。

台科大志工團課程助教陳玉婚說，肯亞學生平時很少有機會接觸AI繪圖，所以他們感到非常新奇，即便他們不熟悉電腦操作，但他們勇於發問、上課也非常認真。

台科大志工鹿盛豪指出，整趟旅程下來他非常感動，即便當地的環境設備、教育資源等與臺灣相比落後較多，但團隊的大家都盡自己的全力希望透過課程幫助肯亞的學生，讓他們在未來可以有更好的發展。

翁楊絲茜表示，未來會進行「創新跨國服務共學課程」，號召75位台灣國高中與75位大專院校學生，以及75位肯亞的國高中生，進行線上共學計畫與文化交流，讓台灣偏鄉孩童可以獲得國際經驗，肯亞學童也能接觸數位學習。