男星「周董」周杰倫與妻子昆凌結婚9年，婚後育有2女1子，時常在社群上放閃的兩人，是演藝圈內知名的模範夫妻檔。近日，周杰倫好友劉畊宏在社群上曬出一則短片，透露自己去小吃店買食物，誰料擺攤的老闆娘竟是昆凌，相關畫面曝光後，讓網友笑翻，也紛紛大讚昆凌的美貌：「女神太漂亮了。」

周杰倫近期在大陸多地舉辦「2023嘉年華世界巡迴演唱會」，過程中不僅妻子昆凌愛相隨陪他四處奔波，連好友劉畊宏也以嘉賓身份驚喜現身在演唱會上，還大秀自己的好身材，而兩人在台上的互動，也顯見他們之間深厚的友誼。

此外，劉畊宏昨(16)日也在抖音上更新一則短片，只見畫面中，一間煎餅店的老闆娘正認真準備食材，而他則是身穿休閒服飾到她的面前點菜。誰料，劉畊宏一開口便是一連串的的藥材，看似要將周杰倫歌曲〈本草綱目〉中的材料唸過一輪，讓老闆娘直呼：「做不了！你自己來弄！」而定睛一看，原來老闆娘竟是在大秀廚藝的昆凌，不過影片中卻不見周杰倫的身影。

事實上，在劉畊宏PO出影片後，相關畫面也在路網上瘋傳，而網友們見到女神昆凌在影片中展現的絕美顏值，紛紛留言表示：「昆凌好漂亮，看著給人一種很舒服的感覺」、「大嫂好美好可愛啊！」此外，還有網友指出昆凌與劉畊宏是在玩周杰倫〈等你下課〉的梗，因其歌詞內容有一段為：「我找了份工作，離你宿舍很近，當我開始學會做蛋餅，才發現你不吃早餐。」讓不少人看了笑翻。