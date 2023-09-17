女星舒子晨曾是《大學生了沒》固定班底，推出過個人單曲，也與夏語心、茵茵共組團體「犯規小姐」，近年除了在各大綜藝節目中活躍，也重新回歸啦啦隊工作，在LuxyGirls中擔任隊長。近日她分享生活糗事，表示彩排完才發現褲子破洞，而且破的位置是最重要的地方。

舒子晨今日於Instagram限時動態分享：「彩排完發現褲子破洞，還破在最重要的地方」，最後是因為老公許美中有放一堆褲子在車上，但因尺寸不合讓她笑稱「就當oversize穿」，並曬出換褲子後的照片，舒子晨穿著印著LuxyGirls LOGO的運動內衣，小腹露出清晰肌肉線條，下半身是寬鬆長褲，表情似乎有些無奈。

舒子晨曬出換好褲子的照片。（圖／nikita.hsu Instagram）

舒子晨近日在社群平台上發文：「太多網友們問我有沒有崩壞版，你們這些小壞壞，這不就來了嗎，集體普渡中，MVP攝影師 @kenlin.1223、@luxygirlcrew」，她大方放出自己的崩壞照，照片中她閉眼熱舞，被補捉瞬間長髮亂飛、表情也很失控，同樣遭出賣的還有舒子晨的隊友們。貼文底下小禎回「妳真的很煩欸」好友康茵茵留言「求第二張的梯形髮型教學」，短今也說「每張都值得珍藏」，網友們紛紛表示：「我太佩服了，不只佩服攝影師，更佩服妳，竟然沒因此生氣，而且還發文，我追蹤定妳了」、「性感女團會被團長搞到變諧星團」、「怎辦連這種系列我都覺得好美，難道這就是腦粉濾鏡嗎」、「這太屌了」、「看了新聞，為了醜照而來，圈粉了」、「只有我把第一張看成陽帆嗎」、「第二批普渡版也是快笑爛」。

舒子晨今年5月閃婚新歡，據CTWANT報導，她老公是31歲排球選手許美中，有在高中教體育，更被拍到舒子晨曾結束工作後到許美中任教高中溫馨接下班，老公身分曝光後舒子晨也不藏了，不時公開與老公的甜蜜日常。