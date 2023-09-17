農業部進口的巴西蛋標示不實引發爭議，台農蛋品董事長涂萬財13日曾表示，一共進口11.08萬顆，賣給全聯超市僅2萬顆，農業專家「Linbay好油」林裕紘質疑，剩餘7.9萬顆雞蛋去了哪裡，是否早已流入市面？針對疑似過期蛋流向不明，不少媒體人提問，是否進入食品加工業造成食安風險？有綠營側翼發文嗆「蠔油搗亂份子說進口雞蛋也污染了蛋黃酥」，Linbay好油直言回擊，如果有人舉證他說過這種話，「我關粉絲團！」

「蛋黃酥用的鹹蛋黃是鴨蛋，我以為這是多數人都知道的常識...」有綠營側翼發文嗆：然後蠔油搗亂份子之類，說是進口雞蛋也污染了蛋黃酥之類的講法。「好囉，烘焙業同行，你們要放任蠔油之類的亂講話，你們的事業就會慘兮兮，你還要支持相信他們，你熄燈只是活該而已。」

Linbay好油今(17日)發文直言反擊：「側翼就是這樣張冠李戴，如果我有說過蛋黃酥用進口雞蛋這種話，有人舉證能證明，我關粉絲團！」

網友表示「告了就會說不是說你，是你心虛自己對號入座，笑死」、「不懂為什麼他們都不用搞清楚，就可以隨便抹黑別人？是哪裡有問題？」