郭台銘日前在記者會上宣布藝人賴佩霞，將成為其2024總統大選的副手，為大眾投下震撼彈，賴佩霞身家底細成為大眾焦點，她在記者會上所穿著的白色套裝也被起底，新北市議員戴湘宜更在個人社群表示賴佩霞「撞衫」騎過去的競選形象照，兩者呈現出不同的時尚氛圍也成為在這波「副手」風潮後的小小插曲。

賴佩霞過去出席電影記者會時也穿著GIOIA PAN潘怡良作品。（摘自GIOIA PAN潘怡良臉書粉專 /林欣儀台北傳真）

過去曾在人氣影集《人選之人》飾演劇中黨魁的「林月真」，於記者會上以簡單率性的白色套裝亮相，針織單品的柔和視覺感受、袖口巧妙的開衩設計，使其整體看起來優雅知性、又不失個性，而她當日所穿的服便是出自有「針織女王」之稱的潘怡良設計師之手。這其實並不是賴佩霞首次穿著潘怡良的作品，過去她出席電影《戀曲再會》記者會時，並曾穿著設計師同名品牌GIOIA PAN潘怡良2022春夏系列《織竹》的作品。

兩次現身他都以白色系套裝亮相，不過在記者會上她以西裝扮相出席更顯英氣、俐落，但由於在此次競選時賴佩霞的定位相較於俐落感十足的角色，更像是以學者、心靈導師的身份吸引大眾，因此才會特別選用針織單品營造氣息，其穿衣哲學可見一般。

新北市議員戴湘宜日前拍攝競選形象照，與賴佩霞同樣選穿GIOIA PAN潘怡良作品。（摘自戴湘宜IG /林欣儀台北傳真）

潘怡良設計師的服裝作品十分百變，因此不受年齡影響，因此32歲市議員戴湘儀日前拍攝秀向照時，也身穿賴佩霞的白色針織衫類似款，駐美代表蕭美琴出席雙橡園國慶酒會時也曾穿過她的作品。