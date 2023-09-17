桃園市有民眾住在社區大樓，不滿鄰居每天在住處敲打、電動機具運轉，害自己罹患多樣精神疾病提告。桃園地方法院審理，發現該民眾僅能舉證自己聽到聲響，無法證明聲音來源，有次報案時，鄰居甚至不在家，駁回告訴。

高雄市發生住戶疑似不滿鄰居太吵釀2死悲劇，事發後大樓鄰居噪音問題引起熱議，桃園有民眾2022年5至10月住在中壢1間社區大樓的13樓，他提告14樓鄰居每天在住處製造木工敲打、電動機具運轉的噪音，且從早上6時至晚上12時都沒停止，造成其精神痛苦，罹患數個精神疾病，住戶請求80萬元賠償。

鄰居則說，並未在住處施作任何木工或操作機械製造噪音，鄰居指控噪音並非事實，住戶也無法證明罹病原因，要求駁回。

法院審理時，該社區保全表示，住戶曾向其反應過鄰居太吵，他前往確認時沒有發現噪音，住戶住在社區及搬走後，其他住戶也沒反映過鄰居有噪音。警方也說，曾接獲住戶檢舉3次，第1次發現微微類似碰撞聲，但鄰居家中沒人，後續2度前往也沒發現妨害安寧情事。

另住戶提出錄音證明在13樓樓梯廳錄到人聲、電視聲、敲打聲，法院也認為，無法認定就是該戶鄰居製造，雖住戶提出鄰居在家中陽台放置工具、友人攜帶工具搭乘電梯的照片等，也無法認定噪音就是鄰居所發出。此外住戶罹患精神疾病，也無法證明是鄰居噪音所致，因此駁回告訴，可上訴。