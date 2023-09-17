南韓重要節日之一的「秋夕」（中秋節）即將到來。尹錫悅政府將4天連假延長到6天，希望促進內需，增進國內旅遊商機。但近日公布的調查數據卻狠狠打臉，今年中秋假期南韓約每10人當中就有1人計畫出國旅遊，比率創歷來新高。

南韓總統尹錫悅8月31日召開緊急經濟民生會議，拍板定案將10月2日指定為臨時公休日。原本9月28日至10月1日的4天中秋假期，連接上10月3日開天節與新增10月2日多1天彈性放假之後，假期延長為6天。

可是尹錫悅提振國內旅遊市場的大夢，顯然沒有獲得民眾認可。南韓《中央日報》援引仁川國際機場公社的最新調查結果報導，9.3%的受訪者打算在今年中秋節假期間出國，為2020年開始這項調查以來的新高水平。在2020年僅有1.9%的受訪者計畫在中秋假期出國旅遊。

調查顯示，熱門出遊地點包括日本（28.2%）、關島（14.5%）與越南（12.7%）。38.2%的受訪者還希望能旅遊1周或更長時間。

南韓民眾出國意願大增，或許也跟國內物價貴到嚇人有關。不少民眾因為手頭緊，打消中秋送禮的念頭，就連中秋祭祀用的供品都變貴，讓民眾不得不縮減採買數量。