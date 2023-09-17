現沖咖啡目前已是各大超商的必備商品，吸引許多客人定期購買。一位男子近日到某超商選購特大冰拿鐵時，要求只加入小包冰塊卻被不斷回絕，店員表示咖啡比例會不對、不會補咖啡或鮮奶，來回討論1分鐘後他決定依照超商規定，結果喝了6小時後，保溫瓶內還是留有一堆冰塊，讓男子直呼「我無法理解」。不過貼文曝光後，卻被一票網友認為他根本是奧客。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文指出，他在超商買了特大冰拿鐵、要求「我只要小包冰就好」，店員卻一直跳針說「咖啡比例會不對」、「我們也不會補咖啡跟奶給你」，原PO則強調自己沒有要求咖啡達到標準液位，雙方就這樣爭執了1分鐘後，他只好尊重依照超商規定加2包冰塊。

原PO提到，後來他花了6小時喝完咖啡，保溫瓶內卻還剩下一大堆冰塊，讓他感到相當不滿，「小姐，我的冰塊量只是想降低熱咖啡的溫度到常溫而已，我並沒有要喝特冰咖啡啊…」，認為超商店員沒辦法客製化相當不合理。

對此，許多網友紛紛回應，「奧客結案」、「就是奧客吐苦水然後不承認自己是奧客」、「拜託有特殊需求的咖啡上癮者自行在家準備咖啡，或是去咖啡店客製化，不要煩店員好嗎？他們真的很忙很多事欸，真的只是一杯咖啡而已也要搞的很有sense一樣，便利超商不就是圖個便利而已嗎？」、「少冰，溫的，去冰，熱的幫我加幾顆冰塊，這些真是神煩等級，冰太多說太冰，冰融化太快說不冰，到底想怎樣？」。