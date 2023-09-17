日媒報導，日本陸上自衛隊出售逾使用年限的「高機動車」，不僅未被以廢鐵處理回收，反而是只經過大部分解後銷往海外再行組裝，甚至「逆輸入」回日本變成合法掛牌民用車輛。

日本讀賣新聞這兩天陸續針對陸上自衛隊被暱稱為「日本悍馬」的防衛裝備品「高機動車」進行報導，發現有逾使用年限的高機動車被出售後，未依規定分解成廢鐵回收，而是大部分解後運到海外再組裝成車。

一名在日本東海地方經營中古車行的男性，說明了高機動車「逆輸入」的詳細過程。他大約10年前在菲律賓蘇比克（Subic）的一項拍賣上發現高機動車，因為對看似自衛隊車輛感興趣，所以購入作為當地代步使用。

之後，這名男性開始將高機動車「逆輸入」回日本，在當地以每輛70萬到80萬日圓價格購入高機動車銷日，並透過拍賣等方式以約380萬日圓售出，扣除運費後每輛可獲利逾200萬日圓。

讀賣新聞記者今年2月在日本栃木縣一間中古車行所確認的高機動車，也是該名男性所進口，從日本海關發給的汽車通關證明書上，可以看到「進口人」的欄位登記該公司名稱。

業者表示至今已從菲律賓「逆輸入」7到8輛的高機動車回日本，「這些車輛以解體狀態從日本出口，然後在現地被再度組裝成車」。

高機動車是自衛隊專用車輛，所以在日本是無法作為民用車輛進行車牌登記；一旦被陸上自衛隊出售就以廢棄車輛處理，不可能再度進行車輛登記。

不過，從事中古車進出口業務的業者等人說明，「逆輸入成了漏洞」。陸上自衛隊以投標方式出售的高機動車，在沒有變成廢鐵而是以汽車零件等品項被出口，並在當地被登記為新車，之後只要再進口回日本，有些例子是可以在日本進行登記。

而這輛在栃木縣內被確認的高機動車，2019年4月已在關東運輸局栃木運輸支局進行車輛登記。

栃木運輸支局表示，個人或業者要登記從國外運進日本的車輛，必須符合煞車制動等安全標準，或通過獨立行政法人自動車技術綜合機構的審查。

栃木縣內中古車行接受車輛所有人委託進行車輛登記，花了近一年時間完成相關文件並接受審查，車行老闆受訪時說，「我們順利完成登記，沒有違反相關法律」。

軍事分析家、靜岡縣立大學特任教授小川和久說，如果透過「逆輸入」讓日本有被誤認為自衛隊車輛存在的話，這對安全保障方面將帶來重大憂慮。