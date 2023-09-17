嘉義市「全嘉樂起來」活動培訓合唱團上台表演。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市「全嘉樂起來」活動培訓創意擊樂團上台表演。（廖素慧攝）

嘉義市「全嘉樂起來」活動培訓米克斯樂團上台表演。（廖素慧攝）

嘉義市衛生局長廖育瑋為樂團表演加油打氣。（廖素慧攝）

嘉義市「全嘉樂起來」活動受訓學員樂在圓夢路上。（廖素慧攝）

為推動樂齡勇壯嘉義市，嘉義市政府衛生局舉辦音樂、寫作、運動等系列活動，招募樂齡族動起來，學員經過2個月培訓後，從音樂門外漢到在嘉義舊監創意市集表演，結合木都文化美學，點亮古蹟夜經濟。

嘉義市政府衛生局正推展「全嘉樂起來」系列活動，有大提琴重奏團、烏克麗麗合奏團、創意擊樂團、國樂團、合唱團、米克斯流行樂團等6類樂團，專業師資，免費上課，吸引50歲以上市民參加。

6項樂團7月開課至今，培訓2個月後，陸續公益表演，16日晚上在嘉義舊監文創市集活動中演出，嘉義市政府衛生局長廖育瑋、文化局官員到場為學員們加油打氣。

廖育瑋說，嘉義市目前老年人口約占18％，是高齡社會，推估2025年將突破20％邁入超高齡社會，黃敏惠市長積極推動「樂齡勇壯」嘉義市，音樂是很多人年輕時候的夢想，「全嘉樂起來」系列活動就是要帶領樂齡族勇敢追夢圓夢，勇壯樂活。