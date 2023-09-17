林楚茵認為在野黨操弄民生必需品製造分化。（王揚傑攝）

進口蛋爭議持續延燒，在野黨要求農業部長陳吉仲應下台負責。民進黨立委張宏陸今（17）日表示，陳吉仲很努力戰戰兢兢在處理所有的事，非常認真替台灣的農民及農業做事。立委林楚茵則說，農業部是很負責任的，昨天的記者會已經把過程完整的還原，在野黨就是不斷透過民生必需品的操弄，來製造內部的分化。

張宏陸表示，陳吉仲部長要不要下台，是陳建仁院長的職權，自己不方便多說；不過，陳吉仲部長從非洲豬瘟到農產品被中國禁止等的事情，我們都可以看出來，他是很努力戰戰兢兢在處理所有事情，他當部長是非常盡心盡力在做，任何人做事情都不可能做到100分，但可以看得出來，他非常的認真替台灣的農民、替台灣的農業做所有的事情。

林楚茵表示，我們看到農業部現在很負責任的希望把事件說清楚，昨天的記者會已經把過程完整的還原；我們也看到在野黨就是不斷希望透過民生必需品的操弄，來製造內部的分化，但相信對民眾來講，如何有健康而且能夠維持在民眾消費水平可以買到雞蛋，這才是重點，至於是不是應該要下台，這樣就過度政治操作。