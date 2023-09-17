為保障民眾的財產安全，強化民眾辨識詐騙手法的能力，花蓮縣警察局新城分局與在地店知名商家「佳興檸檬汁」、「阿莎小米甜甜圈」於今天（17日）在新城鄉仁愛路一巷舉辦「與檸相約識破詐騙圈套」宣導闖關活動，除了教導民眾辨識詐騙手法外，警方亦針對交通安全、婦幼安全、人口販運及海外詐欺加強宣導，以保障民眾的安全，提升他們的自我保護能力。

本次宣導與在地店家合作，提供檸檬汁、小米甜甜圈作為活動的特色，只要民眾通過警方所設計的反詐騙、交通、婦幼安全、防範人口販運等小遊戲，便可獲得一瓶檸檬汁或一份小米甜甜圈。

警方希望藉由趣味的活動方式，加深民眾對於相關資訊的印象，讓民眾可以遠離危害，守護自身的安全，警方為了增添活動人氣，安排兩位交通警察隊隊員騎乘兩輛大型重型機車，供民眾試坐及合影，本日活動現場警方與民眾活動熱絡，活動圓滿結束。

花蓮縣新城警分局與在地店知名商家合作，舉辦「與檸相約識破詐騙圈套」活闖關動。 （警方提供）

新城警分局表示，警方進行各項宣導活動，期望透過宣導方式加深民眾對於反詐騙、交通、婦幼安全、防範人口販運的觀念，日後也將持續宣導，提高宣導力度，灌輸民眾自我保護資訊，以維護自身安全及權益，也呼籲民眾如遇有疑似詐騙手法，請務必冷靜，並多加查證，若還有疑問可撥打165反詐騙專線諮詢或110請警方到場協助，切勿成為詐騙受害者。