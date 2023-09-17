農業部長陳吉仲昨日公布進口蛋去向，聲稱「將封存銷毀5402萬顆」，立委陳椒華質疑，陳是透過媒體放話引導風向，經比對農業部對外公布的資料，根本有6000萬顆蛋下落不明、去向不清。（陳椒華提供）

農業部長陳吉仲昨日公布進口蛋去向，聲稱「將封存銷毀5402萬顆」，對此，立委陳椒華質疑，陳是透過媒體放話引導風向，經比對農業部對外公布的資料，根本有6000萬顆蛋下落不明、去向不清，痛批陳吉仲說謊，謊言不攻自破。

陳椒華表示，她今日上午向農業部詢問封存在哪裡？何時銷毀？如何銷毀？至今沒有答案，陳吉仲未了避免進口蛋爭議吹向國內食安問題，逃避監督，更透過媒體放話引導風向，非常可恥。

陳椒華說，桃園市衛生局現已查獲有蛋品工廠，從中央畜產會取得巴西等國進口雞蛋，無論是製成標示產地「台灣」的未殺菌液蛋，批發賣給糕餅店，或是散裝蛋賣給傳統市場通路，都顯示農業部及陳吉仲所謂「沒有流入市場的說法」是謊言。

陳椒華指出，依據農業部公佈的數據，庫存加工的進口蛋有8503.1萬顆，扣除用於加工的2583.6萬顆，有5919.5萬顆的進口蛋，下落何方，農業部不僅迄今無法交代，也和陳吉仲放話講的封存銷毀5402萬顆，存在落差。

陳椒華質疑，近6000萬顆蛋到底封存在哪裡？有多少已在相關業者手上？有無流入市場？農業部跟陳吉仲都有義務出來說清楚講明白。