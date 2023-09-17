進口蛋食安爭議炸鍋，農業部長陳吉仲16日開記者會說明時，面對媒體提問要不要向大眾道歉時，顧左右而言他的態度更加深質疑。國民黨立委賴士葆做圖直酸，陳吉仲繼續堅守岡位最大的貢獻，就是幫在野黨打選戰。而過不多久，就傳出陳吉仲請辭的消息，但相關爭議未就此落幕。

賴士葆今(17日)發文附圖質疑，5千多萬顆進口蛋耗損，2億元納稅人的血汗錢變成堆肥，專家估計實際耗損可能加倍，庫存8成以上的雞蛋來自巴西，陳吉仲護航超思，至今50萬登記資本額的小店取得將近9萬顆進口蛋，政府的評選標準仍然是一團迷霧交代不清。

賴士葆甚至做圖直酸：目前陳吉仲繼續堅守崗位唯一的貢獻，就是幫在野黨打選戰，其餘無他！還標上四個大字「繼續堅持」，引網友爆笑。

也許是心知頂不住輿論排山倒海而來的質疑與壓力，根據《鏡新聞》報導，傳陳吉仲今(17日)已請辭獲准。

《中時新聞網》指出，進口蛋爭議延燒近半個月，農業部卻遲遲無法止血，導致民進黨內頗有怨言，更有綠委擔心雞蛋議題衝擊明年選情，傳出農業部長陳吉仲已請辭獲准，原訂下午出席位在高雄的全國漁業團體賴清德後援會也臨時缺席。

對此，行政院未證實也未否認，僅說對此傳言沒有回應，若有進一步消息會再和大眾報告。