北韓領導人金正恩正在俄羅斯訪問，日前與俄國總統普丁舉行會談。面對韓美日進一步加強安全合作的情況，金正恩在訪俄之後是否會移步中國，也引發關注。韓媒指出，金正恩可能與中方舉行政府首腦會談。

韓聯社報導，據推測，金正恩有可能以本月23日開幕的杭州亞運為契機訪中，並會晤中國國家主席習近平。

韓聯社指出，金正恩出行一向鍾愛專列，但杭州距離平壤較遠，因此他有可能先派出勞動黨中央委副部長金與正等高層代表團訪中，並與中方進行溝通，之後乘列車前往北京或東北地區與中方舉行首腦會談。

另有觀點認為，朝中俄三方有可能擇機舉行三國峰會。據悉，普丁將出席定於今年10月在北京舉行的第三屆一帶一路峰會。若金正恩訪中出席，屆時朝中俄三國有可能舉行三邊峰會。

美國的北韓問題專家、喬治城大學教授曼斯洛夫（Alexandre Mansourov）5日在一次研討會上指出，若美俄、美中關係持續在目前的道路上走下去，不能排除朝中俄舉行三邊峰會的可能性。