「《看見台灣》10週年攝影巡迴展」高雄場16日在駁二藝術特區B3、B4倉庫登場，高雄市長陳其邁、主辦單位看見．齊柏林基金會董事長歐晉德、董事齊廷洹等人共同剪綵，並由基金會董事，也是齊柏林兒子齊廷洹親自導覽，邀請民眾即日起至10月3日至駁二觀展，一起看見空拍台灣橫跨25年的心血與真實紀錄土地的影像，喚起對《看見台灣》的觸動記憶，認識台灣的過去與現在。

陳其邁表示，當年《看見台灣》紀錄片就是在高雄巨蛋首映，隔年並購買看見台灣的公播版，提供高雄的學生教學使用。10年前我們看到美麗的哀愁，10年後我們看到信念與夢想的實踐，齊導的影像帶給大家許多的震撼，看見台灣的美麗、面臨環境的挑戰，開啟大家對於環境運動的關心，包括公司ESG、民間NGO等，對於自己這塊土地的感情，希望為這塊土地做些什麼、改變什麼，傳達10年的信念與改變的力量。感謝齊導對台灣這塊土地的貢獻，讓我們透過他鳥瞰台灣的鏡頭，留下美麗與不一樣的台灣。

《看見台灣》10週年攝影巡迴展高雄場，即日起至10月3日在駁二藝術特區B3、B4倉庫登場。（圖片來源：高雄市政府提供）

陳其邁也提及，2013年亞太城市高峰會在高雄舉行，當時請齊導幫忙拍攝《飛閱高雄》，齊導花了五個月的時間完成影片，雖然播出時間只有三分鐘，但是讓參與的國家看見高雄之美，也讓所有高雄人非常印象深刻，原來高雄的山海河港如此遼闊，不只讓高雄人對這塊土地的感情更加深厚，更重要也讓我們採取更堅決的行動，因高雄是大家共同相濡以沫、生死相依的地方。

《看見台灣》10週年攝影巡迴展從齊柏林過去60萬張影像中擷取最精華部分，為歷年來最多作品展出的一次。以「山、河、海、城市、人」為策展軸線，規劃三大展區。進場入口處是震攝人心、以空拍視角拍攝的10週年精華影片，伴隨鋼琴旋律，與地上顯示的齊導語錄，在光影交錯中，跟著齊導的飛行軌跡翱翔天際。

此次攝影巡迴展首站從台北松山文創園區出發，吸引近4萬人次觀賞，盼民眾持續共同用行動支持高雄場，一起愛台灣。高雄場即日起至10月3日止，展覽開放時間為週一至週日上午10時至下午6時，另於六、日11時、14時、16時提供定時導覽，民眾可免費入場參觀。

除攝影展外，基金會將在9/30(六)於駁二in89電影院舉辦《看見台灣》電影特映會，免費入場，邀請民眾一起再度看見台灣，並於9月24日、10月1日在駁二藝術特區B3、B4倉庫內舉辦講座活動，邀請美術界與生態攝影重量級講師與民眾分享《看見台灣》電影帶來的改變，相關活動報名資訊可參考齊柏林的飛閱台灣 https://www.facebook.com/chipolin.org。