由高市府客委會及財團法人高雄客家文化事務基金會共同主辦的「2023客家悅讀節x生活交響閱」好客愛悅-庄頭走讀活動，16日安排「走讀羅漢門，行尞雞油樹下」行程，帶領民眾前往舊稱「羅漢門」的內門鄉，再走進雞油樹下的客家聚落，感受百年前各族群墾拓遷移歲月的生活與信仰。

位於旗山區圓潭里楠梓仙溪河畔的雞油樹下（客語：gieˊ iuˇ su haˊ）是旗山區少有的客家聚落。此地居民百年前由美濃竹頭背翻越玉山餘脈，來此開墾耕種，最終在此地落腳。

高雄市客委會主委楊瑞霞表示，「走讀羅漢門，行尞雞油樹下」行程走的是地景文化路徑，是客庄之美，先民足跡探索之旅。內門有總鋪師之鄉的美稱，亦是宋江陣頭的競技之鄉，惡地地質美景之鄉，更是文化歷史故事之鄉；而雞油樹下這個具特色的客家庄頭聚落，由「雞油樹下客屬文化發展協會」奮力保留著客家庄頭的生活信仰與生活樣貌。協會的鄧富雄說，至今清明時節，尚有居民回美濃竹頭背掃墓。

「2023客家悅讀節」庄頭走讀活動，感受各族群墾拓遷移歲月的生活與信仰。（圖片來源：高雄市客委會提供）

走讀行程中，在陳聰賢老師的文史導覽、精彩解說，從朱一貴事件對台灣史的重要影響，到六堆先民集結團練串聯保鄉的開始，藉由此路線了解多元族群融合過程的時空背景。此路徑也是1871年英國攝影師約翰湯姆生的文化遺產路徑，在內門木柵使用濕版攝影技術拍攝，留下平埔族「木柵之女」珍貴生活樣貌照片。現代版的「木柵之女」則是木柵教會李蕙棋牧師娘，也為團員準備了西拉雅風味餐佐總鋪師手路菜香酥鴨，讓大家品味當地獨特的美食文化。

走進雞油樹下(旗山圓潭福安庄)，到楠梓仙溪畔有傳統建築及保留傳統扶鸞儀式的「宣化堂」，由在地阿姆、阿婆手把手，教導團員體驗做粄的樂趣。導覽老師傅志男也以豐富的生態知識為大解說楠梓仙溪及玉山山脈在屏北及高雄東部的地理知識。秋天白芒滿河床，看山看雲消遙去，歷史故事帶著走。在城市書店規劃了一系列客家文學，客家味緒的講座後，來隱藏版客庄散步，真是穿越古今身心滿足。

更多有關「客家悅讀節x生活交響閱」系列活動資訊，請至財團法人高雄市客家文化事務基金會臉書粉專：https://reurl.cc/jGjW7L