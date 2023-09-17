韓流魅力席捲全台，進而帶動韓國旅遊熱潮，許多人到韓國追星，也會品嘗當地特色料理。近期韓國觀光公社台北支社所推出的特別企劃「你還沒吃過的韓國美食100 選」線上票選活動，台灣網友票選最愛的韓國美食前10名，大邱的烤腸與燉排骨一舉攻佔第1與第3名，好滋味迎來高人氣。而台灣民眾熟悉且喜愛的韓式炸雞，發源地來自大邱，大邱甚至有「韓式炸雞聖地」的美稱。

大邱全名為大邱廣域市，是位於韓國東南部的直轄市，也是韓國的工業大城，名列該國前5大經濟城。除了揚名國際的韓式炸雞，大邱也盛產高品質的蘋果和甜瓜，因而有「蘋果城」的美名。此外，大邱也出美女，女神級別的金喜善、孫藝珍、宋慧喬、韓彩英等女星都是大邱出身的美女，不少粉紛紛絲猜測會否跟大邱盛產優質瓜果有關，讓這些天然美女吃出水噹噹的美肌美顏。

除了韓式炸雞與美女如雲，大邱還有全韓國唯一的烤腸一條街、麵條銷量最高等韓國唯一、韓國之最，堪稱韓國食欲之「邱」，認識大邱，不妨從美食開始。

【韓式炸雞聖地 大邱炸雞啤酒節吸客】

每年夏季舉辦的「大邱炸雞啤酒節」，是韓國夏日盛典之一。(大邱駐台觀光推廣辦事處提供)

近年來台灣有不少韓式炸雞店進駐，連知名的連鎖美食品牌，也推出韓式炸雞或相關口味的美食就足以證明韓式炸雞的好滋味。8月初進軍台灣的韓國「橋村」炸雞，品牌一號店就位於大邱，韓國很多知名的連鎖炸雞店都是從大邱開枝散葉，展店到全國。韓劇中常見的炸雞搭配啤酒的「雞啤」吃法，據悉也是從大邱開始紅遍全韓；每年夏季舉辦的「大邱炸雞啤酒節」，更是韓國夏日盛典之一，上百家的炸雞與啤酒廠牌聚集，加上藝人演唱助陣，每年都吸引許多海內外觀光客到訪，暢享美味炸雞與沁涼啤酒。

韓國很多知名的連鎖炸雞店都是從大邱開枝散葉，8月初進軍台灣的韓國「橋村」炸雞，其一號店就位於大邱。(橋村炸雞提供)

大邱會成為韓式炸雞聖地，有其歷史背景。韓戰後物資匱乏，當時韓國政府選在大邱發展養雞產業，故當地的肉類來源多以雞肉為主，因而延伸出許多經典的雞肉料理。起初受到外來的美式炸雞影響，後來自創韓式炸雞品牌，就這樣韓式炸雞在全國開花結果。2013年爆紅的經典韓劇《來自星星的你》，則是進一步讓「雞啤」變成全球皆知的韓國代表美食組合。

韓式炸雞發源地來自大邱，大邱甚至有「韓式炸雞聖地」的美稱。(大邱駐台觀光推廣辦事處提供)

民眾有機會到大邱旅遊，一定要找間韓式炸雞店好好大啖「雞啤」所帶來的療癒痛快美味。

【大邱特色美食NO.1 烤腸一條街必吃】

大邱有全韓國唯一的「安吉郎」烤腸街，名列韓國5大美食街之一，也被評選為「韓國觀光勝地100選」。(陳韻萍攝)

說到大邱的美食，絕對少不了烤腸，烤腸可是「大邱十味」之一，好滋味擄獲了韓國人的味蕾，對不少台灣民眾而言，烤腸是比較陌生的韓國美食，不過時常出現在韓劇和韓綜裡，嘗過味道後，很容易一試成主顧。

烤腸時常出現在韓劇和韓綜裡，是「大邱十味」之一，好滋味擄獲了許多韓國人的味蕾。(陳韻萍攝)

在今年韓國觀光公台北支社「你還沒吃過的韓國美食100 選」線上票選活動，大邱烤腸是網友投票最愛的韓國美食第1名，烤腸烤到外皮微焦又Q彈，加上韓式特製沾醬，鹹甜香辣非常唰嘴，難怪直接拿下冠軍寶座。此外，大邱有一條全韓國唯一的「安吉郎」烤腸街，名列韓國5大美食街之一，也被評選為「韓國觀光勝地100選」，觀光客來此，絕對可以體驗韓國獨特的飲食文化，感受韓流明星的日常。「安吉郎」烤腸街整條街區主打烤腸，還沒走進街區，即可聞到空氣中陣陣飄香的烤腸味。

烤大腸可蘸佐火烤起士醬一起享用，中西美食合體，鹹香好味意外合拍，一點也不違和。(陳韻萍攝)

烤腸就是烤牛腸或豬腸，依部位分為烤大腸和烤小腸，大腸頭帶點油脂與嚼勁，小腸軟嫩Q彈；烤得Q彈軟嫩的大、小腸，吃得到微微的焦香，沒有腥羶味，每間餐廳的烤法和獨門醬料是左右烤腸美味的關鍵。小腸烤好後，可沾特調醬料直接吃，或是放生菜上，依序加入蒜片、青陽辣椒、辛奇、韓式辣醬等配料一起吃，生菜和蒜片適度平衡了烤腸的油膩，特調醬汁很加分，讓人吃到停不下筷子。而烤大腸可蘸佐火烤起士醬一起享用，中西美食合體，鹹香好味意外合拍，一點也不違和。

烤腸在韓國算是下酒菜，烤腸餐廳幾乎都會提供多款韓式小菜搭配烤腸吃，想填飽肚子，建議可加購韓式泡麵、韓式蒸蛋和白飯。(陳韻萍攝)

烤腸在台灣很少見，在韓國算是下酒菜，烤腸餐廳幾乎都會提供多款韓式小菜搭配烤腸吃，如果想填飽肚子，可加購韓式泡麵、韓式蒸蛋和炒飯、白飯等。其實韓國人原本是不吃家禽內臟的，烤腸一條街會興起，據悉是跟1997年亞洲金融風暴有關。

大邱烤腸是網友投票最愛的韓國美食第1名，烤到外皮微焦又Q彈，加上韓式特製沾醬，鹹甜香辣很唰嘴。(陳韻萍攝)

1970年代，「安吉郎」市場有屠宰場，家畜宰殺後的內臟，很多人不吃。但當時經濟不寬裕、物資也不豐富，當地的「忠北食堂」於是將牲畜的內臟拿來烤，味道比想像中好吃，加上本就是不要的食材，所以價格不貴。1997年亞洲金融風暴，韓國也深受其害，民眾的身家財產都大幅縮水，物美價廉的烤腸意外爆紅，為了維持生計開始經營烤腸的店也越來越多，創業的民眾陸續在「忠北食堂」所在的街區開店，於是形成了「安吉郎」烤腸街，2012年更被韓國文化體育部選定為全國5大飲食主題街。

「你還沒吃過的韓國美食100 選」線上票選活動，台灣網友票選最愛的韓國美食，大邱烤腸拿下第1名。(韓國觀光公社提供)

講述韓國飲食文化的專書《不可以一個人吃飯，乾杯吧！韓國料理就該這麼吃》裡曾提到韓國的燒烤店和台、日不同，在韓國有很多專門販售單一部位的燒烤店，像是專門烤韓牛、烤豬五花、烤腸的餐廳，也間接形成主題美食一條街，像是大邱烤腸一條街、首爾東大門的烤魚街、釜山富平的豬腳一條街等。

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