晨悠邀請同門好友黃挺瑋擔任嘉賓。（索尼音樂提供）

美聲組合晨悠CHENYO上個月的專場演唱會爆滿，口碑爆棚，加場於今（17日）登場，現場粉絲爆滿，熱情不減。演唱會上，晨悠接連帶來多首新專輯廣受大家喜愛的歌曲以及一系列精選翻唱歌曲之外，還加碼獻出日前剛推出的《成功補習班》電影主題曲〈可不可以只愛我一天就好〉首唱，總共將近20首歌曲，展現他們默契百分百的完美合聲，讓歌迷大飽耳福。

此次她們特別邀請同門好友、最近也推出新EP的黃挺瑋，3人共同演唱晨悠的冠軍單曲〈蠻好聽的其實〉，為此，瑋瑋特別苦練原本陳零九的男聲RAP部分，使表演更加完整且層次更豐富。隨後，他們再帶來黃挺瑋的新歌〈男孩說〉，3人合音完美結合，呈現出與原曲不同的新鮮感受，令全場粉絲驚豔不已！除了表演，晨悠也與歌迷分享10年來的音樂心路歷程，向大家娓娓道來追夢旅程的歡樂與艱辛，衷心感謝粉絲們的一路相伴。

晨悠以〈去你的平行宇宙〉等歌揭開演唱會序幕，2人活力滿滿地向全場觀眾打招呼：「這場是安可場，加場顧名思義是你們的尖叫聲也要加倍！」一開場氣氛就非常熱烈，隨後嘉賓黃挺瑋驚喜登台，黃挺瑋表示這次來當晨悠的嘉賓非常興奮，但也很緊張，因為看過好幾次晨悠的現場演出，覺得兩人在表演時都像「開啟發光模式」、自帶光芒，所以有點擔心演唱經驗沒有那麼豐富的自己表現得不夠好，「不過晨悠對於我在練習過程中的疑問都提供解答並分享經驗，真的學到很多」。