新北市環境知識競賽國小組前5名合影。（新北市環保局提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市環境知識競賽國中組前5名合影。（新北市環保局提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市環境知識競賽高中職組前5名合影。（新北市環保局提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市環境知識競賽社會組前5名合影。（新北市環保局提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市環保局16日於新莊輔仁大學舉辦「新北市環境知識競賽」，吸引520名選手參與挑戰，包括國小、國中、高中職及大專社會組等4個組別，各組前5名將於11月18日代表新北市，參加環境部舉辦的全國總決賽，爭取佳績。

環保局主任秘書陳美玲表示，今年競賽試題涵蓋7大環境教育主題，包括綠生活、氣候變遷及災害防救、自然保育、公害防治、環境管理、資源循環、文化保存及社區參與等，不侷限於固有環保知識，更將新北市及環境部各項政策時事入題，體現聯合國永續發展目標「SDG4倡導終身學習」的精神。。

環保局表示，今年競賽高手雲集，每位選手都使出渾身解數，全力展現自身的環保知識及素養、全神貫注應試，競爭十分激烈，最後由海山國小徐裕傑、三和國中林意庭、徐匯高中張肇恩及社會組賴于婷獲得各組冠軍。

環保局表示，各組前五名的選手將於11月18日代表新北市前進全國賽，與來自各縣市的好手進行下一階段對決。透過每年度環境知識競賽，讓民眾主動學習更多環保知能、引發對環境議題更多的關注，建立正確的環境價值觀，成為環境教育的種子。