貝宜系統(BAE Systems)與以色列艾爾比特系統(Elbit Systems)完成簽約，未來歐洲的CV90步兵戰車，將會安裝著名的鐵拳主動保護系統 (Iron Fist APS)，增強對無人機與迫擊砲、反坦克火箭彈的防護能力。

防衛郵報(TheDefensePost)報導，在各種廉價反坦克武器、迫擊砲與無人機橫行的當今戰場環境，坦克、裝甲車的生存能力比以往都要困難，主動保護系統田此應運而生，先發現可疑威脅並提前擊落，可以大幅降低裝甲車的受損。

CV90的運兵車型，取消砲塔，增加內部空間，改為遙控式50機砲，車組員減少為2人。(圖/BAE)

艾爾比特的鐵拳，是所有主動保護系統當中最輕巧、最容易安裝的一款，它採用模組式設計，兼容不同平台，可輕易加裝的各種車輛身上。鐵拳的感測器採用雷達與被動紅外線雙重系統，判斷正確率高；其火控和戰鬥管理，也可整合到車內乘員，車長可透過艾爾比特專有的「鐵視」(Iron Vision)頭戴顯示器，可看到車外景像，具有 360環景視野，可自動檢測敵對目標。

「鐵拳」是全自動化的，系統自動判讀來襲的目標極具威脅，直接放出攔截彈以擊落，攔截彈裝小炸藥，會在車外產生衝擊波，誘爆或打偏來襲的物體，不管是迫擊砲、火箭彈或是各種無人機。

CV90加裝35公釐砲，並加裝反坦克飛彈的火力型。該車已加裝鐵拳系統。(圖/Elbit Systems)

艾爾比特總經理凡爾德(Yehuda Vered)說：「最近的衝突表明，裝甲車和坦克在戰場上面臨著越來越大的危險，而鐵拳已被證明，可以有效對抗一系列的威脅，包括動能彈和無人機，可以在車輛外先行消滅它們。」

CV90是歐洲最新一代的步兵戰鬥車，由3名車組員(車長、駕駛、武器手)操作，另可搭乘8名步兵。主要武器可選用30公釐機砲、35公釐機砲，或是40公釐砲另有1具7.62公釐輔助機槍，與6具煙霧發射器。該車瑞典研發，之後貝宜系統加入生產與升級的工作，也負責歐洲的外銷工作。今年5月，捷克確定購買246輛CV90，包括各種衍生型，總價22億美元。去年12月，斯洛伐克也採購152輛CV90。CV90也會出現在烏克蘭，今年6月英國與烏克蘭達成協議，將獲50輛CV90對抗俄羅斯。