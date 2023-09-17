藝人賴佩霞擔任總統參選人郭台銘副手，引起議論，遭心理諮商師發現，個人心靈課程網站中「Dr. 賴佩霞 一對一晤談」，80分鐘的課程要價2.3萬元。台北市衛生局表示，用詞確實有誤導民眾的可能性，若有課程使用者檢舉，且內容涉及諮詢、治療，將違反《心理師法》，處3萬元以上、15萬元以下罰金。

北市衛生局心理衛生科代科長黃思維指出，賴佩霞雖並無國內醫事人員資格，但課程使用的詞彙為「晤談」，而非治療或諮商，以名稱判斷並無違反《心理師法》。但的確有可能誤導民眾，讓民眾認為課程是為進行心理諮商，因此仍需要進一步調查。

他說，若有課程使用者檢舉並提供近一步的證據，證實提供治療、諮商，將確定違反《醫師法》醫療廣告部分及《心理師法》第42條，處3萬元以上、15萬元以下罰金。但若只是進行輔導、給予建議，則並無違法。而目前尚無民眾檢舉，衛生局也難以主動調查。