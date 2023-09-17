大邱紡織業興盛，是韓國纖維產業的重鎮，綢緞與布匹交易的規模居全韓之冠。(陳韻萍攝)

西門市場平價美食眾多，各式麵食、糖餅、黃豆芽炒年糕等應有盡有，好吃好逛。(陳韻萍攝)

西門市場周末晚上化身韓國規模最大的夜市，韓劇《金祕書為何那樣》曾在此取景。(陳韻萍攝)

【大邱十味之一 「偷飯賊」燉排骨】

「燉排骨」以大量蒜末、蒜泥、醬油、辣醬燉煮到軟爛入味，口味偏重，可配飯或用芝麻葉等生菜，包入排骨及白飯、辛奇、花生等一起吃。(陳韻萍攝)

「你還沒吃過的韓國美食100 選」台灣網友票選最愛美食第3名「燉排骨」，同時也是「大邱十味」之一，不算高顏值美食，但美味驚為天人，軟嫩的肉搭配獨特醬汁，入口即化又香又辣，堪稱是「偷飯賊」。

大邱的東仁洞有不少販售「燉排骨」的餐廳，街道裡飄散著濃郁的蒜香味。(陳韻萍攝)

「燉排骨」以大量蒜末、蒜泥、醬油、辣醬燉煮到軟爛入味，分為辣味與不辣、醬油和微辣等口味，滿足饕客的口味需求。這款美食口味偏重，可配飯吃，也可用芝麻葉等生菜，包入排骨及白飯、辛奇、花生等一起吃，蒜香撲鼻，光聞其味就勾起肚裡的饞蟲；一入口，隨即感受到十足的蒜香味，排骨燉到軟爛好嚼，鹹甘交織十分下飯。餐廳內的韓國客人大多邊吃肉邊喝酒，這道「燉排骨」似乎也是下酒菜。

「燉排骨」軟嫩的肉搭配獨特醬汁，入口即化又香又辣，堪稱「偷飯賊」。(陳韻萍攝)

導遊分享韓國人的「燉排骨」隱藏版吃法，這道菜吃到最後，可留一些排骨和醬汁，請店員加上白飯和海苔製成炒飯，每粒米飯均勻裹附醬汁，勺起一匙飯，米香、蒜香、肉香、醬香交織，滿嘴噴香，絕妙好味讓人快速再嗑光一碗飯，稱得上是這道菜的彩蛋驚喜。另有燉排骨湯，也屬濃郁系美食，口味鹹淡適中，有解膩之效。「燉排骨」可勝任各種型態的烹調，不管是燉煮、湯品、炒飯，皆呈現不同精彩美味，堪稱「食」力堅強的是實力派美食。

「你還沒吃過的韓國美食100 選」台灣網友票選最愛美食第3名「燉排骨」，同時也是「大邱十味」之一。(陳韻萍攝)

大邱的東仁洞有不少販售「燉排骨」的餐廳，街道裡飄散著濃郁的蒜香味，遠遠的就可聞到蒜香味。其中擁有50多年歷史的「鳳山燉排骨店(봉산찜갈비)」，是不少當地人都會光顧的店家，連電視台都前來採訪報導。這間店創立於1960年代左右，早期主要販售麵食，因為店內客人多是從事體力活的工人，顧客向店家要求提供一些肉類補充體力，於是店家就端出裝了燉排骨的鍋子，提供肉品給店內的客人補給元氣，「燉排骨」美味從此飄香。

擁有50多年歷史的「鳳山燉排骨店(봉산찜갈비)」，是不少當地人都會光顧的店，連電視台都前來採訪報導。(陳韻萍攝)

【韓國麵條銷量最高 市場美食鯷魚刀削麵】

隱身在西門市場中的「韓國美食街」，可吃到扁餃子、手工刀削麵、麵疙瘩等豐富的麵食料理。(陳韻萍攝)

大邱是韓國麵條銷量最高的地區，麵條種類多樣，也衍生出扁餃子、手工刀削麵、麵疙瘩等豐富的麵食料理，大邱傳統西門市場可一次嘗遍這些麵食美味。隱身在西門市場中的「韓國美食街」，狹小的巷弄中林立不少韓式平價美食，而手工刀削麵可說是西門市場的特色美食，其中「鯷魚湯刀切麵」名列「大邱十味」，在西門市場就能吃到。

在眾多重口味的韓式料理中，爽口的鯷魚刀削麵給人另一種清新的記憶點。(陳韻萍攝)

麵粉與適量大豆粉混合後揉成麵糰，切成條狀並下鍋煮熟，淋上鯷魚高湯，加上淡菜、蛤蜊等海鮮與蔬菜，最後撒上白芝麻即可上桌。麵條彈牙帶點嚼勁，湯底鮮美清爽，濃郁又爽口，是市場裡受歡迎的國民美食。而在眾多重口味的韓式料理中，爽口的鯷魚刀削麵給人另一種清新的記憶點。

手工刀削麵可說是西門市場的特色美食，其中「鯷魚湯刀切麵」湯底鮮美清爽，名列「大邱十味」。(陳韻萍攝)

傳統市場是體驗當地人生活最快、最方便的方式，來到大邱，一定要逛逛當地的西門市場，這可是朝鮮時代3大市場之一，今年正好滿百年，是大邱最具代表性的傳統市集。

大邱除了是韓式炸雞的發源地，紡織業也興盛，是韓國纖維產業的重鎮，綢緞與布匹交易的規模居全韓之冠，也是大邱經濟的重要產業。在西門市場，目前仍有5000多家以纖維為主的店鋪。西門市場平價美食眾多，各式麵食、糖餅、黃豆芽炒年糕等應有盡有，這裡還可看到獨特的手工製品，也能欣賞文化演出；周末晚上則化身韓國規模最大的夜市，知名韓劇《金祕書為何那樣》也曾在西門市場取景。

【大邱必吃紅豆麵包 順遊近代文化胡同】

旅客可從「藥令西門」的地標慢慢走逛大邱有名的歷史觀光景點近代文化胡同，「近代胡同」紅豆麵包的總店也在附近。(陳韻萍攝)

大邱「近代胡同」的紅豆麵包是大邱3大麵包之一，甜甜的紅豆內餡放滿香氣十足的核桃，老少咸宜。(陳韻萍攝)

韓劇中不時會看見男女主角啃著紅豆麵包，雖然台灣也賣紅豆麵包，但每次看到韓劇裡的紅豆麵包，還是讓人十分好奇這麵包的滋味。大邱「近代胡同」的紅豆麵包是大邱3大麵包之一，最特別的是鐵鍋中加入糖熬煮，鬆軟的麵包可吃到紅豆泥與紅豆粒的口感，綿密清甜的紅豆餡裡放滿香氣十足的核桃，男女老少都愛吃。

大邱「近代胡同」紅豆麵包總店西點種類多，店內也提供咖啡、茶飲等，圖為加入抹茶乳酪的升級版紅豆麵包。(陳韻萍攝)

店裡買氣暢旺的幾款產品都跟紅豆有關，像是經典的紅豆麵包、外皮是菠蘿酥皮的紅豆麵包、加入乳酪或麻糬的升級版紅豆麵包等。因為大邱是韓國有名的「蘋果城」，店裡也販售整顆都是蘋果造型的蘋果麵包禮盒，吸睛度破表，送禮自用兩相宜。此外，店內的西點種類繁多，也提供咖啡、茶飲等飲品，加上建築物歷史悠久，被打造成古色古香中帶有簡約感的文青風咖啡廳，旅客可在此品嘗美味的麵包和咖啡，享受香甜迷人的午茶「食」光。

大邱是韓國有名的「蘋果城」，「近代胡同」紅豆麵包總店販售整顆都是蘋果造型的蘋果麵包禮盒，吸睛度破表。(陳韻萍攝)

「近代胡同」紅豆麵包的總店位在大邱有名的歷史觀光景點近代文化胡同，1900年代，很多傳教士生活在此，此區可看到很多充滿歷史感的教堂、教會、傳教士故居等，還有韓國獨立運動具有指標性的地點「3.1萬歲運動路」，在有百餘年歷史的近代文化胡同中走逛，感受大邱融合古今的獨特風情。