農業部專案進口雞蛋爭議不斷，從一人公司超思、農業金庫借貸買蛋、巴西蛋錯標效期、5000萬顆蛋待銷毀等，爭議事件遍地烽火，今(17)傳農業部長陳吉仲已請辭獲准，然而農業部至今無任何回應，陳吉仲本人電話也轉語音信箱。

昨日陳吉仲於記者會上被媒體詢問，是否會為了進口蛋衍伸的食安爭議道歉，陳吉仲本人至今仍未表示道歉。

然而今日傳出陳吉仲已請辭獲准，經記者不斷嘗試陳吉仲本人，但電話直接進入語音信箱，據了解，所有媒體也聯繫不上陳吉仲本人，農業部媒體群組至今仍未有回應。