台灣盛產地瓜，不論哪個季節都能享受到它的好風味。對此，台北中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄表示，地瓜屬於高營養價值的澱粉類食物，除了能攝取膳食纖維外，還含有多種維生素和礦物質。除此，她說，很多人不知道地瓜為無麩質飲食，對有麩質過敏者來說，是很好的主食替代選擇。

陳欣湄在《健康好生活》節目中分享，醫師常會呼籲大眾吃健康或好澱粉，而地瓜就是標準好澱粉。她說明，所謂好澱粉和比較不好的澱粉差別在於，後者會經過大量精緻化處理，過程中會使所含營養素掉落，如麵條、麵包等都是此類型澱粉。

陳欣湄接著介紹，地瓜是優質澱粉來源，除了可提升飽足感外，含有膳食纖維，有助排便順暢；富含多種維生素和礦物質，特別是很多蔬菜裡有的維生素A，在地瓜也能補充得到；含有鉀、鈣、鎂、磷、鐵、鋅、鈉等礦物質，且不同顏色的地瓜還含有植化素，營養非常多元。

除此，陳欣湄點出，地瓜還有1特點很多人不知道，它其實屬於無麩質食物。她解釋，麩質來源一般來說即為麥製品，存在於非常多種食物當中，包括麵條、餃子皮、麵包、蛋糕、餅乾等，對於吃麩質會過敏者，在避開過程中會很辛苦，變成主食只剩下白米飯可選。

陳欣湄就提到，過去曾收治一名女性患者，長期受慢性濕疹所擾，後來發現問題其實出在腸道，原因來自對方有比較嚴重的麩質過敏，所以當時她就開立一個飲食計畫，請該名患者執行無麩質飲食。

而在前3個月，該病人濕疹仍偶爾會發作，陳欣湄進一步探究原因才知道，原來對方雖午、晚餐都吃白米飯，但早餐實在不知道除了饅頭、麵包外，還有什麼選擇。醫師表示，其實地瓜、玉米都是無麩質食物，對於正在執行無麩質飲食時，又正愁找不到主食類，地瓜就是最好的選項。