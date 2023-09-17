電影《哈里斯夫人去巴黎》（Mrs. Harris Goes to Paris）描述一名叫哈里斯的英國清潔女傭，因為看了一眼迪奧禮服後深受感動，努力存錢不辭辛勞飛到法國，只為一圓自己擁有一件迪奧禮服的夢想。劇情真摯感人，某些程度上也描寫了狂粉為一件禮服可以付出的程度讓人難以想像。而近日這事還真實上演了，但是是以不太妙的情況上演。Balmain創意總監Olivier Rousteing稍早在個人IG上發表一篇文章，表明自己為9月大秀準備的50套秀服被人「悉數劫光」。

歹徒利用秀服運送至巴黎的徒中，逼迫司機交出貨車截走秀服。消息一出各地網友均表示「超誇張」，而Olivier本人則表示秀將如期舉行，設計團隊會用盡一切心力重做這50套秀服，趕在大秀前與大家見面，Balmain公關部門則對此事表示不方便發表任何評論。而網友則猜測，截走秀服的歹徒應該熟悉Balmain運送細節，畢竟秀服無法順利換成現金，穿出門也就等於叫警方來抓自己，賣給收藏家是一種可能，但對Olivier Rousteing來說，遇到這種狂粉收藏家，他可能很難開心的起來。