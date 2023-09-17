12月31日前內用消費任一主餐加價99元，即能享用期間限定聚萌粉紅牛奶鍋。 (王品集團提供)

民眾裝扮成Hello Kitty用餐，拍照打卡上傳到粉絲團指定貼文，有機會拿品牌500元商品卡等好康。(王品集團提供)

「聚 日式鍋物」全台門店打造沉浸式體驗，處處可見Hello Kitty超萌模樣。(王品集團提供)

Hello Kitty迷手刀快衝，王品集團旗下「聚 日式鍋物」攜手台灣三麗鷗，推出期間限定「聚X Hello Kitty聚萌粉紅牛奶鍋」，粉色湯頭1秒融化鐵粉們的少女心，即日起到12月31日內用消費任一主餐加價99元即可升級享用。另外，10月9日至11月5 萬聖節檔期，民眾裝扮成Hello Kitty到店用餐，完成指定條件，還有機會抽中日本三麗鷗樂園門票、東京來回機票大獎。

「聚 日式鍋物」以暢銷招牌札幌熊起司牛奶鍋、超萌聚寶熊湯底打響名號，一年熱銷逾百萬鍋，今年秋冬首度與台灣三麗鷗聯手，推出粉紅夢幻鍋物，要打造最萌吃鍋體驗。粉嫩色系的湯頭超好拍，業者表示牛奶鍋的粉紅湯底由天然甜菜根特製而成，另外還設計聚寶熊與Hello Kitty造型湯塊，甜蜜擁抱相聚入鍋，模樣可愛又療癒，搭配粉紅花瓣魚板烹煮，為鍋物堆疊甜美視覺感，好吃又好拍。草莓優格霜淇淋也同步上線，酸甜好滋味，滿滿的粉紅色太浪漫。12月31日前內用消費任一主餐加價99元，即能享用期間限定最萌Hello Kitty粉紅牛奶鍋。

此外，品牌還祭出揪友開鍋拿好康活動吸粉，年底前內用消費雙人瀑布聚系列餐點，就送限量「Hello Kitty幸福聚吉御守」，為粉絲招來好運氣。穿搭Hello Kitty相關配件到店用餐，拍照上傳粉絲團指定貼文留言處，還有機會獲得品牌500元商品卡。10月9日至11月5 萬聖節活動期間，畫臉扮成Hello Kitty到餐廳用餐，拍照上傳於粉絲團指定貼文留言，可參加日本三麗鷗樂園門票及東京來回機票抽獎活動。

不只鍋物有 Hello Kitty元素，「聚 日式鍋物」全台門店更打造沉浸式體驗，從門口、自助吧、牆面裝飾，都可見到Hello Kitty超萌模樣，絕對能讓粉絲們，一次拍個痛快。