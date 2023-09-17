2023 SUPER STAR體育表演會

「2023 SUPER STAR體育表演會」16日晚間在台北小巨蛋盛大登場，主辦單位教育部體育署匯集各方菁英，由頂尖體育團隊與藝文團隊跨界參與，合計24組頂尖團隊共同演出，打造一場精彩的體育盛宴。

今年體表會由台灣民俗技藝「扯鈴」揭開序幕，精湛的扯鈴技藝，並由特殊燈光鈴搭配空中長繩設計，再搭配跳繩演出，一開場就帶給觀眾震撼的視覺享受。接著進行的格網運動，以燈光、螢幕搭配，呈現桌球、網球和羽球等國內熱門運動之張力與活力。

傳統武陣結合侏羅紀，讓巨型恐龍從觀眾席走進小巨蛋，震撼力十足的「登陸」掀起體表會的一大高潮。另外包括高空瑜珈特技、啦啦隊、立式划槳，以高空懸吊搭配舞臺機關，呈現演出者肢體極致表現的柔韌與控制力，並使用地面投影技術，結合動態影像畫面，打造超現實的視覺意象。

除了畫面與聲光豐富的節目演出，還有運動能量系統節目，將小巨蛋打造成大型實驗室，由演出者穿戴專業設備進行不同強度之運動，搭配專業的即時解說，以寓教於樂的方式，向全民傳遞更正確的運動知識。

今年體表會也突破過往框架，邀請國外霹靂舞夢幻隊加入演出，與Tapei Bboy City共舞，打造一場國際級、高水準的battle對決，另有美國Breaking教父 Ken Swift一同演出，再將氣氛炒熱到最高點。

2023年國民體育日代言人W0LF(S)五堅情在今年體表會壓軸登場，同為代言人的柔道國手楊勇緯及射擊國手吳佳穎則是透過影片驚喜現身，邀請大家一起投入全民運動的行列。