印度將在拉達克東部的尼奧馬地區沿中印邊界修建世界上海拔最高軍用機場，此一地段距離近幾年來多次發生邊界守軍衝突的中印實際控制線（LAC）只有50公里，新機場將有助於快速運送人員與物資到該地區，或進行空中支援。

《美國之音》指出，尼奧馬海拔近4000公尺，目前有一條土跑道，只能供C-130J運輸機和直升機起降。在與中國持續的對峙期間，印度軍隊利用這條跑道運送人員和物資。

印度退役空軍中將戈拉尼（Anil Golani）表示：「尼奧馬機場的建設將是一個改變遊戲規則的舉措，因為跑道升級後為可以供戰鬥機起降的軍用機場。」「這是對中國發出的政治和戰略信號，表明了印度的能力和意圖。」

2020年中印兩國在邊界上的加勒萬河谷爆發衝突後，引起一場沿著喜馬拉雅山脈邊界的基礎設施建設競賽。新德里空中力量研究中心的高級研究員潘迪（DK Pandey）教授表示：「修建尼奧馬機場的主要目標是加強拉達克地區的空中戰鬥力，自2020年以來，這裡一直是印度和中國之間緊張對峙的熱點。」

報導說，與中國相比，印度在邊境基礎設施發展方面的進展較慢，目前正在利用技術與財政支持來迅速縮小差距。

修建尼奧馬機場是在中國大幅升級其實際控制線附近軍事基地的背景下宣佈的，預計20個月內建成，它將成為距離中國邊境最近的印度軍用機場。國防分析人士表示，這一發展有望增強該地區的運輸能力，顯著改善拉達克的航空基礎設施，以增強印度空軍在北部邊境地區的能力。

印度國防戰略分析人士指出，印度的目標是應對中國在該地區的封鎖戰略，該戰略涉及部署各種地對空導彈、遠端雷達、火炮、火箭、士兵和裝甲車輛，以限制敵人在戰場上的活動自由。可擕式伊格拉防空導彈已經部署，印度空軍已在該地區使用其最新的陣風戰鬥機以及米格-29戰鬥機。

報導表示，鑒於北京方面無意與新德里建立正常關係，印度已經著手大規模改造實際控制線沿線的基礎設施，包括在國境偏遠和複雜地區修建道路、隧道、橋樑和機場。這些舉措的主要目標是增強軍隊的機動性，並為部署部隊提供必要的後勤支援。