由上報、台灣福爾摩沙電子競技協會、台灣大哥大共同主辦，六都市政府一同指導之全台最大規模業餘電競賽事 2023《六都電競》週末在高雄登場，高雄市長陳其邁16日也親自到場頒獎，他表示，高流海音館是目前全國一流的演唱會場地，這也是第一次電競比賽移師高流，誠摯歡迎大家感受親歷實境的賽事，陳其邁並頒發 20 萬總冠軍獎金，高市府也會持續支持電競比賽，歡迎明年再到高雄舉辦總冠軍賽。

「六都電競爭霸戰」從6月線上賽事揭幕，經過六都各分區鏖戰產生南、北區冠軍，期間透過Live轉播，讓所有電競玩家和支持者不受空間影響，欣賞精彩的賽事。「英雄聯盟」的北區冠軍代表-新北市「0死不如不玩」隊伍與南區冠軍代表-台中市「肉肉披薩配三國」經過總決賽的廝殺，總冠軍由新北市「0死不如不玩」隊伍以直落三拿下總冠軍，獲得高額獎金20萬元。

全台最大規模業餘電競賽事 2023《六都電競》週末在高雄流行音樂中心登場。（圖片來源：高雄市運發局提供）

英雄聯盟總決賽邀請到高雄市長陳其邁、上報社長胡鴻仁、高雄市青年局局長張以理、高雄市新聞局局長項賓和、高雄市運動發展局副局長謝汀嵩、高雄市經濟發展局副局長高鎮遠、昇恆昌公共事務室經理曹惠鈞、台灣電力公司公眾服務處處長袁梅玲等貴賓出席，現場邀請到熱血主播徐展元現場主持，感受高雄流行音樂中心海音館的身歷其境的視聽設備。

市府表示「六都電競爭霸戰」從2021年開始已經連續三年於高雄舉辦實體決賽賽事，從小鯨魚電競館的明星表演賽開始到去年的高雄展覽館總決賽，今年更來到高雄引以為傲的地標-高雄流行音樂中心海音館舉辦總決賽，規模一年比一年盛大，近年市府皆給予活動高額補助，展現高雄對於電子競技的大力支持，也希望高雄能成為南臺灣重要的電競城市。

2023「六都電競爭霸戰」總決賽於9月16、17日週末接連兩天於高雄進行實體總決賽開打，16日特戰英豪總決賽由上北區代表隊伍「ONE」奪得總冠軍，而17日進行「絕地求生(PUBG)」總決賽，此項目是六都電競首次加入的射擊遊戲項目，特色為64個玩家同時對戰，決賽現場架設64台華碩電腦，此盛大的場面於電競活動上是非常少見。