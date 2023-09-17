許多人有陽痿問題時都會尋求醫師協助。一位25歲男子表示，他雖然身體健康，但卻患有中度陽痿問題，2年來都是自行處理、未跟女友發生關係，近日他到台中一家中醫診所看病，沒想到醫師得知他的情況後，竟要他找小三發生關係，還說如果戴套仍有陽痿狀況時，「那就無套體外射精，相信我不會懷孕」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，他對現任女友毫無性慾可言，2年來都自己DIY發洩精力，由於西醫都診斷他是心因性、只開立鎮靜類藥物，讓他決定靠中醫治療；沒想到該位中醫師得知狀況後，認為他是沒有陰陽調和導致身體精氣衰減，針對原PO想買春進行分析，「人家趕著做下一單，大姐姐一下把你解決，你會更嚴重」。

男子因為看病體驗相當奇特，因此上網詢問解惑。（翻攝自Dcard）

原PO提到，多年來他交了3任女友，因為道德感所以只跟女友發生關係，沒想到醫師卻說，如果跟女友發生關係失敗了，他會更受傷，「建議找一個喜歡你的跟她試」，且若是上場戴套時仍有陽痿狀況，「那就無套體外射精，相信我不會懷孕，射精前流出的是潤滑液，不會懷孕」；最後該名中醫師開了一周的藥，稱可以修復原PO的精氣、自己來造成的身體損傷，期間不能DIY、只能找女性解決，讓原PO感到相當疑惑。

對此，許多網友紛紛回應，「你到底是找了哪裡的密醫」、「聽這巫醫還是密醫的醫囑的話，在治好你的病之前你應該會先當上爸爸」、「你找的是醫生還是神棍？」、「請找正常一點的醫生…」。