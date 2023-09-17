中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員短今（胡馨儀）擁有甜美臉蛋以及火辣身材，從不吝嗇在社群上曬出養眼美照送福利給粉絲的她，擁有逾27萬名粉絲追蹤，人氣不俗。不過，短今今(17)日突PO出一張「崩壞照」，秀出自己的雙下巴，讓粉絲看了紛紛笑翻。

啦啦隊女神短今過往頻頻在社群上更新工作花絮與生活點滴，也不時曬出養眼美照與粉絲分享。她日前便放上一組身穿黑色泳裝，在海邊享受陽光照射的美照，只見畫面中，因服飾的剪裁設計，讓她的深V上圍曲線以及下身的雪白長腿在鏡頭前大方露出，吸引不少粉絲前來朝聖。

不過，短今稍早前突一改過往作風，罕見曬出一則自己「崩壞模樣」的短片，從影片中可見，她以從下往上並來回變動的拍攝角度，秀出自己臉部的特寫畫面，一開始的死亡角度，讓她炸出雙下巴，且整張臉看似臃腫了不少，直到鏡頭移動後，整個人才恢復了女神的美貌。

此外，短今也在貼文中透露：「在坐按摩椅的時候拍了一段影片。」而該影片分享給隊友曼容時，她起初還以為是「特效畫面」，讓短今只能尷尬回應：「沒有，那是我的下巴。」貼文PO出後，也吸引不少粉絲前來朝聖，讓網友們笑翻，表示：「有人說有雙下巴是好福氣喔」、「像是車輪餅」、「板金本質就是千變萬化啊！」