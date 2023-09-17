針對16日查出仲毅農產品公司使用進口、國產蛋製成蛋液，桃園市衛生局長劉宜亷、農業局長陳冠義帶隊到仲毅農產品公司了解。（桃園市衛生局提供）

針對進口巴西雞蛋混充國產蛋標示不實，桃園市政府17日兵分4路持續視察桃園蛋加工廠、供應商及蛋品行，共稽查42家傳統雞蛋商行皆是國產雞蛋。另位於楊梅的乙太農產品於8月底有進口泰國雞蛋312箱製成蒸煮蛋，但品質不佳，業者決定不再製作。

桃園市衛生局今天兵分4陸視察稽查雞蛋有無國產混入進口雞蛋的情形，16、17日共查核42家傳統雞蛋販售商行，均販售國產雞蛋，且有溯源標章可追循。

針對16日查出仲毅農產品公司使用進口、國產蛋製成蛋液，衛生局長劉宜亷、農業局長陳冠義帶隊到仲毅農產品公司了解，現場已有見到回收下架散蛋共16籃約192公斤，籃上貼有畜產會、入庫日期及批號標籤，業者仍持續回收中，預計18日全數回收完成。

此外查核乙太農產品於8月底有進口泰國、美國雞蛋312箱製成蒸煮蛋，現場發現48箱有效期限到9月22日，但業者稱製成過程品質不佳，故不再製成，剩下雞蛋將全部銷毀。

衛生局提到，此次運用桃園餐飲業者登錄於「桃食安心資訊平台」的餐點食材供應商資料庫，經搜尋位於桃園雞蛋販售商計有374家，衛生局將運用此筆名單持續追查雞蛋來源符合性，雞蛋查核結果將公布於平台的查驗專區供民眾查詢。衛生局鼓勵業者登錄全食材溯源資訊，及揭露至少3道自製餐點食材溯源資訊，當有食安事件發生時，可以在第一時間掌握使用疑慮食品（材）店家，即時通知及掌握回收下架進度，降低民眾暴露在風險中。

農業局表示，為強化生產端源頭管理，請蛋雞畜牧場做好防疫措施及生產管理，以穩定供應雞蛋產量。農業局目前也密切關心桃園蛋價波動與持續掌握雞蛋的供需情形，避免蛋價哄抬飆漲，保障穩定生產及提升品質，讓民眾可安心使用。後續持續聯合桃市府消保官、經濟發展局、衛生局對桃園超市、賣場、市場等店家進行查核，以了解是否有哄抬雞蛋價格或囤積之情事，保障民眾的消費權益。

針對營養午餐部分，也將對供應學校營養午餐的團膳業者進一步查訪，確認標示不實的混蛋或蛋製品是否影響師生午餐品質。