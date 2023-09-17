進口蛋食安爭議炸鍋，農業部長陳吉仲16日開記者會說明也未能釐清質疑，甚至連綠營基層也出現不滿怨言。今(17日)傳出陳吉仲已請辭獲准。媒體人黃揚明指出，當其他報紙用頭版頭猛打進口蛋爭議時，綠媒竟只引用陳吉仲說法稱「抑制黑市價」，疑似雙標洗風向，直呼平行世界。

黃揚明日前就曾比較各家報紙針對進口蛋爭議的報導篇幅，當台農董座涂萬財大爆料後隔天，有媒體14日以頭版轉A3全版刊出「台農老董：農業部叫我擔下來」、「涂萬財：農業部要我幫忙挺超思」。《中國時報》以A4全版追蹤「道歉影片？台農董座：農業部叫我拍的」。但綠媒則僅以A10右下角角落刊載進口蛋相關訊息，且沒著墨涂萬財爆料一事，僅稱「台農誤標巴西蛋效期，估回收600～900盒」。差別一目瞭然。

黃揚明今(17日)再次比較各家報紙的追蹤報導，《中國時報》頭版頭刊出「（近四成）5402萬顆進口蛋耗損，2億元成堆肥」，副標為「神隱多日終出面說明，陳吉仲仍不願道歉，專家估加上倉儲損失4億」，A3則報「混蛋抓到了！進口蛋變液蛋標示台灣」。其他媒體也以頭版報「進口蛋散裝流入市場」，另以全版做相關追蹤報導。但綠媒頭版二則是「陳吉仲：進口雞蛋抑制黑市價」，A7「專家建議：避免缺蛋，建安全庫存」。

黃揚明傻眼，其他媒體都批「混蛋進市場，政府鬼扯蛋」，但綠媒的風向竟是「進口雞蛋好棒棒，農業部長好偉大」？直呼「真的是平行宇宙～！」

國民黨台北市議員王欣儀留言喊「平行宇宙中，最可憐無辜的是百姓！」網友表示「繼續監督在野黨」、「終有一天累積民怨反噬」。