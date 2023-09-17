超思進口巴西雞蛋爭議不斷，農業部長陳吉仲神隱5天後，16日親上火線公布流向，仍無法平息風波，傳出陳吉仲今（17）日請辭。媒體人黃揚明表示，陳吉仲已做了4年半的農委會主委，所以也不能說他是短命部長；他點名前國防部長楊念祖等3人，都比陳吉仲的農業部長任期還短。

黃揚明今(17日)在臉書粉專貼文表示，陳吉仲若今天請辭獲准屬實，他的農業部長任期從今年8月1日至9月17日，達48天。

黃揚明接著指出，有媒體用「恐成最短命農業部長」下標。不過畢竟農業部是從農委會升格，而陳吉仲之前已做了4年半的農委會主委，所以也不能說他短命。

黃揚明指出，總統民選以後，最短命的內閣成員，還是上任僅6天的前國防部長楊念祖，此紀錄實在很難打破；今年2月因「小芸案」請辭的行政院前發言人陳宗彥上任18天就下台，也很難超越︰而前教育部長吳茂昆上任40天請辭，則是最短命教育部長。上述3人，都比陳吉仲的農業部長任期還短。