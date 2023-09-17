副總統賴清德17日南下高雄，傍晚5時許至內惟鎮安宮參拜，隨後前往金馬賓館當代美術館參加企業座談。賴清德強調，南台灣由於過去政府重北輕南，最近幾年開始急起直追，擁有很大的潛力及發展基礎，希望高雄未來的軟硬體相關產業都能站上國際舞台，替台灣的發展注入更大的能量。

賴清德表示，高雄的建設中，綠廊道的預算當年就是在他任內核定通過，陳其邁經手將棋完美落成，高雄成為國際城市指日可待。

賴清德認為，過去台灣許多中小企業主帶著一卡皮箱到世界各地尋覓訂單，如今成為世界要角。全世界目前最熱門的就是半導體、智能產業，高雄未來一定要有國際級的企業。

除了硬體製造，台灣更要有國際級的藝術文化能量，特別是本土多元群族文化。南台灣由於過去政府重北輕南，最近幾年開始急起直追，擁有很大的潛力及發展基礎，希望未來高雄能站上國際舞台，替台灣的發展注入更大的能量。

市長陳其邁表示，日月光、台積電都是台灣之光，未來最先進的製程也將落腳高雄，世界多國國會也都支持台灣，台灣已成世界共要一份子，與世界頂尖企業緊密結合，也能在國際上做出貢獻，唯有賴清德當選才能延續以上的優勢。