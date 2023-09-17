動保協會用計引誘毒鴛鴦出籠，埋伏的警方將該對男女逮捕歸案。（朱健銘提供／邱立雅竹縣傳真）

一名愛媽因想出養所飼小貓，出養後卻再也聯繫不上收養人，愛媽驚覺有異，向新竹縣議員朱健銘以及新竹縣流浪動物珍愛協會求助，透過各種管道發現收養人使用假名，並且在確認身分後，發現收養人為一對情侶，兩人疑似涉及虐殺貓隻，在警方協助下，將兩人逮捕。

朱健銘表示，一名愛媽因無力再飼養貓隻，上網徵求善心人士收養，8月底時有一名自稱「周靜安」的女子主動聯繫，愛媽將貓隻交給該名女子後，也留下電話與地址備用。未料事後愛媽無論如何都聯繫不上女子，懷疑事有蹊蹺，找上朱健銘與新竹縣流浪動物珍愛協會協助。

經過一番查找，確認當初「周靜安」留下的竟是假名，同時也鎖定領養人身分為一對鍾姓情侶檔。朱健銘表示，經過動保協會志工們專業判斷與多年的偵查經驗，協助警方查到這對情侶檔真實姓名，更進一步查證到男性犯嫌有妨害性自主前科，之前也涉及毒品案，推測這對情侶可能吸食毒品後再虐殺貓隻。

動保協會於北市東安派出所報案後，用計引誘鍾女出現，在上月31日由警員埋伏，當鍾女下車後，立即遭愛媽認出。朱健銘表示，鍾女當下坦承貓咪已死亡，屍體已被丟棄在垃圾車，當時同一天認養的另一隻貓也同樣慘遭毒手，同時警方也隨後在該對情侶的租屋處搜出毒品及1隻尚未遇害的虎斑貓。

據了解，警方在住處同時搜出一個泡菜罐頭，裡面裝有多個貓項圈，研判都是遭虐死貓隻所有。動保協會也呼籲，曾有送養貓咪給假名「周靜安」、line名稱「鴨肉」的送養人，請與協會聯絡，盼查出該對情侶是否還有其他虐貓事證。