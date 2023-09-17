近期巴西進口雞蛋引發食安疑慮，新竹縣政府衛生局為維護消費者飲食安全，15日啟動市售雞蛋加強稽查專案，預計將執行至今年底，每月將查核50件以上蛋品。截至目前查核結果皆符合規定。

衛生局稽查場域包括大賣場、連鎖超商、傳統雜貨店、早餐店、烘焙業、餐飲業等處。查核項目包括雞蛋外殼有無完整、破裂等；雞蛋本身有無變質、腐敗、發霉等異狀。品名、原產地、有效日期、負責廠商等標示。15日至17日共查核2家業者、40件雞蛋均為國產雞蛋，均符合規定。

衛生局提醒民眾，選購雞蛋時應檢視雞蛋外觀是否潔淨、有無雞糞與汙泥等汙染物，表面有無汙斑或變色，蛋殼是否完整無破裂損傷。針對盒裝洗選蛋時，要注意外包裝是否明確標示品名、原產地、有效日期、保存期限、製造者等項目，做好安心消費，維護健康權益。

新竹縣政府承諾會持續加強抽驗生鮮雞蛋，降低食安事件發生風險，確保縣內供應蛋品安全無虞，持續進行轄內稽查工作，共同為食品安全把關。