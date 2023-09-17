高雄市長陳其邁17日到岡山區參加南區宗教賴清德後援會成立大會，為賴清德助講。（林瑞益攝）

大高雄佛教會理事長悟豪法師17日到岡山區出席南區宗教賴清德後援會成立大會，他希望賴清德未來能好好治理國家。（林瑞益攝）

民進黨總統參選人賴清德17日下午到岡山區參加南區宗教賴清德後援會成立大會，儘管民調領先，但賴仍籲請宗教界和民眾他請大家清楚認識這場選戰，不能因為現在民調領先就放鬆，在他眼裡仍要努力，請大家大家一起打拚，贏得這場選舉，高雄8席立委要全部當選。

賴清德表示，這場選舉對台灣而言相當重要，除了會影響台灣未來的走向、子孫的幸福、民主經濟的延續，以及影響印太的發展。他希望不僅南區宗教賴清德後援會要發揮關鍵的影響力，過去以來的選舉都是南票北補，以公民投票就可以看出端倪，請大家一起打贏這場選戰。

賴清德也提到台灣民主的可貴與宗教自由，他說，南部是民主的陣營，對台灣民主很重要；宗教界則是要眾神護台灣，保護台灣的民主繼續發展。

賴清德也提到，有民主才有自由，如果沒有自由，自然沒有宗教自由。過去蔡英文總統已經走出台灣的機會，他請大家繼續在這條路上壯大台灣。

到場助講的大高雄佛教會理事長悟豪法師說，宗教家是相信因果的，不會做錯事，要選出最好的候選人為民眾服務。他期許賴清德做一個人王，好好治理國家，讓民眾安居樂業。