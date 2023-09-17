台北市港湖地區立委選戰，民進黨立委高嘉瑜面對強敵國民黨李彥秀、台灣基進黨吳欣岱夾擊，選情陷入困境；高嘉瑜16日表示，過去說錯話或做錯事，感謝支持者願意給機會，若說錯話跟大家致歉。前立委郭正亮認為，高嘉瑜不應該針對所有做過的事籠統道歉，這樣很怪；另外他也預言，民進黨若繼續這樣搞，這一區可能會永遠送給國民黨。

郭正亮今(17日)在政論節目《新聞大白話》中表示，吳欣岱搞錯了，高嘉瑜是支持賴清德的，而且吳欣岱認為更能得到民進黨的支持，那吳欣岱就跟高嘉瑜一起來做民調，只針對民進黨支持者，看她自己有沒有比高嘉瑜的支持度高，這是比較公平的規則；也讓淺綠跟深綠有整合的機會，看誰更能代表民進黨，吳欣岱敢這樣賭嗎？他覺得，高嘉瑜和吳欣岱的支持度會蠻接近的，高嘉瑜也沒有很高，這也就她為什麼會有選舉的危機。

郭正亮接著指出，賴清德最後還是會幫高嘉瑜站台，這一區民進黨自己要搞清楚，當年徐國勇跟蔡正元選時，輸4萬票。可見這一區有多藍。民進黨若繼續這樣搞，這一區就永遠會送給國民黨。

而針對高嘉瑜道歉的說法，郭正亮認為，高嘉瑜沒有必要這樣發言。她也許可以針對某些人道歉，但是不應該針對所有做過的事籠統道歉，這樣很怪。